Власти Ростова окажут помощь семьям пострадавших на Гребном канале «Дон»

Напомним, в Ростове вечером вторника, 30 мая, произошел несчастный случай. Штормовой ветер опрокинул трибуны на Гребном канале «Дон», на которых зрители футбольного матча прятались от дождя. По последним оценкам МЧС несчастный случай унес жизнь одной женщины и ранил или травмировал еще 20 человек.