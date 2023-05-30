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Власти Ростова окажут помощь семьям пострадавших на Гребном канале «Дон»

30 мая 2023, 17:09
Фото: 1MI
Власти Ростова окажут помощь семьям пострадавших на Гребном канале «Дон»
В Ростове власти собираются оказать помощь семьям, чьи близкие пострадали при обрушении трибун на Гребном канале «Дон», об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

Напомним, в Ростове вечером вторника, 30 мая, произошел несчастный случай. Штормовой ветер опрокинул трибуны на Гребном канале «Дон», на которых зрители футбольного матча прятались от дождя. По последним оценкам МЧС несчастный случай унес жизнь одной женщины и ранил или травмировал еще 20 человек.

В МЧС объявили, что число пострадавших на Гребном канале выросло до 21 человека
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По словам главы администрации Алексея Логвиненко, его подчиненные получили распоряжение связаться с близкими жертв инцидента и оказать им всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что произошло с детьми, получившими травмы на Гребном канале.

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