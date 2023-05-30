Власти Ростова окажут помощь семьям пострадавших на Гребном канале «Дон»

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Напомним, в Ростове вечером вторника, 30 мая, произошел несчастный случай. Штормовой ветер опрокинул трибуны на Гребном канале «Дон», на которых зрители футбольного матча прятались от дождя. По последним оценкам МЧС несчастный случай унес жизнь одной женщины и ранил или травмировал еще 20 человек.
По словам главы администрации Алексея Логвиненко, его подчиненные получили распоряжение связаться с близкими жертв инцидента и оказать им всю необходимую помощь.
Ранее стало известно, что произошло с детьми, получившими травмы на Гребном канале.