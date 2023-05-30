Власти Ростова предложили изменить схему движения автобуса №38

Posted Сегодня, 18:13
Published Сегодня, 18:13
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
В пятницу, 26 мая, департамент транспорта Ростова-на-Дону предложил изменить схему движения маршрута № 38 «Главный автовокзал — Институт сервиса». От жителей поступило предложение отказаться от заезда на улицу Береговую и организовать движение по улице Красноармейской до Главного автовокзала.
В настоящий момент автобус отправляется от Главного автовокзала, едет на Привокзальную площадь, после по проспекту Сиверса и Береговой едет до проспекта Буденновского, улицы Стадионной, Шеболдаева, откуда направляет к улице Ларина, Бодрой, Борко, Королева, Космонавтов и едет через Орбитальную к Институту сервиса.
Однако, согласно новой схеме, проезд через проспект Сиверса и улицу Береговую просто исключат, заменив его на маршрут через Красноармейскую.
Голосование будет длиться до 4 июня, в настоящий момент проголосовали уже 36 человек. Еще два человека в комментариях выступили с критикой инициативы.
«Значительная часть пассажиров этого маршрута выходит на остановках „Центральный рынок“, „Большая Садовая“, „Максима Горького“, им данное изменение не удобно, в том числе и мне», — категорично заметила ростовчанка. Ее поддержала и единомышленница, которая заметила, что транспорта на Береговой и так почти нет.