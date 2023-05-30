Власти Ростова предложили изменить схему движения автобуса №38

«Значительная часть пассажиров этого маршрута выходит на остановках „Центральный рынок“, „Большая Садовая“, „Максима Горького“, им данное изменение не удобно, в том числе и мне», — категорично заметила ростовчанка. Ее поддержала и единомышленница, которая заметила, что транспорта на Береговой и так почти нет.