За считанные минуты с начала ливня в Ростове улица Малиновского ушла под воду 30 мая

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Это Ростов!», отчетливо видно, что машины, проезжающие по улице Малиновского утопают в воде по днище. Дождь начался около 20 минут назад, но за это время обе стороны движения затопило водой, и ливневые стоки начали «уходить» на соседние улицы, смывая все на своем пути.