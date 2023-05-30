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За считанные минуты с начала ливня в Ростове улица Малиновского ушла под воду 30 мая

30 мая 2023, 13:49
Фото: 23.mchs.gov.ru
За считанные минуты с начала ливня в Ростове улица Малиновского ушла под воду 30 мая

В Ростове ливень, накрывший город 30 мая, затопил улицу Малиновского

Ростовчане сообщают о подтоплении улицы Малиновского на ЗЖМ из-за ливня, накрывшего город 30 мая, комментарии и видео очевидцев появились в соцсетях.

Во вторник, 30 мая, в Ростове начался обещанный синоптиками ливень с градом. За считанные минуты улицы города заполнились водой, и наиболее плачевная ситуация с подтоплениями, по традиции, возникла на улицах Малиновского и Извилистой.

Из-за ливня с градом в Ростове повалило восемь деревьев и подтопило шесть домов
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За считанные минуты с начала ливня в Ростове улица Малиновского ушла под воду 30 мая
Видео: ТГ канал Ростов Папа

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Это Ростов!», отчетливо видно, что машины, проезжающие по улице Малиновского утопают в воде по днище. Дождь начался около 20 минут назад, но за это время обе стороны движения затопило водой, и ливневые стоки начали «уходить» на соседние улицы, смывая все на своем пути.

Издание следит за обстановкой в городе, информация о последствиях непогоды будет обновляться.

Ранее в Ростове жители трех районов города сообщили о граде 30 мая.

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