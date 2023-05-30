За считанные минуты с начала ливня в Ростове улица Малиновского ушла под воду 30 мая

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Во вторник, 30 мая, в Ростове начался обещанный синоптиками ливень с градом. За считанные минуты улицы города заполнились водой, и наиболее плачевная ситуация с подтоплениями, по традиции, возникла на улицах Малиновского и Извилистой.
На видео, опубликованном Telegram-каналом «Это Ростов!», отчетливо видно, что машины, проезжающие по улице Малиновского утопают в воде по днище. Дождь начался около 20 минут назад, но за это время обе стороны движения затопило водой, и ливневые стоки начали «уходить» на соседние улицы, смывая все на своем пути.
Издание следит за обстановкой в городе, информация о последствиях непогоды будет обновляться.
Ранее в Ростове жители трех районов города сообщили о граде 30 мая.