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Женщина скончалась и семь детей ранены после обрушения трибуны в Ростове днем 30 мая

30 мая 2023, 14:18
Фото: 1MI
Женщина скончалась и семь детей ранены после обрушения трибуны в Ростове днем 30 мая
В Ростове-на-Дону из-за обрушения трибуны скончалась пострадавшая женщина, сообщили в региональном УМЧС.

Трагедия произошла на территории Гребного канала на улице Пойменной днем во вторник, 30 мая. Изначально говорилось о ранении семи детей и женщины, которая получила тяжелые травмы. Позже стало известно, что спасти ее не удалось.

Семь детей и взрослый пострадали при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове
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«Женщина скончалась, детей доставляют в лечебное учреждение для обследования. В данный момент на месте находятся спасатели», — говорится в публикации.

Причина обрушения на данный момент остается загадкой.

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