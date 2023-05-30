Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Трагедия произошла на территории Гребного канала на улице Пойменной днем во вторник, 30 мая. Изначально говорилось о ранении семи детей и женщины, которая получила тяжелые травмы. Позже стало известно, что спасти ее не удалось.
«Женщина скончалась, детей доставляют в лечебное учреждение для обследования. В данный момент на месте находятся спасатели», — говорится в публикации.
Причина обрушения на данный момент остается загадкой.
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