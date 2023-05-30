Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Канал пишет, что подозрительного мужчину заметили утром на улице Базарной. По их словам, он шел по улице и размахивал гранатой, из-за чего очевидцы обратились в полицию.
«После задержания он пытался доказать, что гранату ему подкинули. А вот зачем размахивал ей, объяснить не смог», — сказано в сообщении.
Есть предположение, что задержанный в этот момент мог быть пьяным. По данным канала, территорию оцепили и сейчас идет проверка автомобиля мужчины.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее похожий на гранату предмет нашли в Ростове-на-Дону днем 29 апреля.