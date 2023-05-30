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Жители Новошахтинска заявили о задержании пьяного, размахивающего гранатой

30 мая 2023, 11:38
Фото: Staff Sgt. Nathanael Callon/cc0/wiki
Жители Новошахтинска заявили о задержании человека с гранатой
В Новошахтинске задержали мужчину, который на улице размахивал гранатой, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал пишет, что подозрительного мужчину заметили утром на улице Базарной. По их словам, он шел по улице и размахивал гранатой, из-за чего очевидцы обратились в полицию.

«После задержания он пытался доказать, что гранату ему подкинули. А вот зачем размахивал ей, объяснить не смог», — сказано в сообщении.

Житель Новочеркасска подорвался на боевой гранате
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Фото: t.me/don_mash

Есть предположение, что задержанный в этот момент мог быть пьяным. По данным канала, территорию оцепили и сейчас идет проверка автомобиля мужчины.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее похожий на гранату предмет нашли в Ростове-на-Дону днем 29 апреля.

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