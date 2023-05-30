Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Убийство произошло в ночь на 28 мая на улице Кулагина, когда фигурант поссорился с 37-летним знакомым. Они не смогли договориться и подозреваемый с ножом напал на оппонента.
«От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления нападавший был задержан», — уточнили в Следкоме.
Его доставили на допрос, где он во всем сознался, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Теперь мужчину заключили под стражу и сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства.
Ранее другого жителя Ростовской области задержали за убийство 72-летней супруги.