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Жителя Батайска арестовали за жестокое убийство знакомого в порыве ссоры

30 мая 2023, 12:59
Фото: Johan G/cc by /flickr.com
Жителя Батайска арестовали за жестокое убийство знакомого
В Батайске заключили под стражу мужчину за убийство знакомого, сообщили в УСКР по региону.

Убийство произошло в ночь на 28 мая на улице Кулагина, когда фигурант поссорился с 37-летним знакомым. Они не смогли договориться и подозреваемый с ножом напал на оппонента.

«От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления нападавший был задержан», — уточнили в Следкоме.

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Его доставили на допрос, где он во всем сознался, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Теперь мужчину заключили под стражу и сейчас проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства.

Ранее другого жителя Ростовской области задержали за убийство 72-летней супруги.

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