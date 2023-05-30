Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Самойлин запустил беспилотник в районе автодорожного КПП №1 филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш». Он снимал на видео грузовики, принадлежащие определенной компании.
«Он выполнял заказную работу об объекте промышленности города. Однако использовать воздушное пространство можно только с разрешения, так как сейчас действуют ограничения», — сказано в сообщении.
В результате Самойлова привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 15 тысяч рублей.
Ранее губернатор рассказал, как защищают Ростовскую область от беспилотников и диверсантов.