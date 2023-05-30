rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Изображение материала

Жителя Волгодонска наказали за запуск беспилотника для съемки грузовиков

30 мая 2023, 13:41
Фото: 1MI
Жителя Волгодонска наказали за запуск беспилотника для съемки грузовиков
В Ростовской области привлекли к ответственности жителя Волгодонска Артема Самойлина за запуск квадрокоптера, сообщает региональное УФСБ.

Самойлин запустил беспилотник в районе автодорожного КПП №1 филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш». Он снимал на видео грузовики, принадлежащие определенной компании.

«Он выполнял заказную работу об объекте промышленности города. Однако использовать воздушное пространство можно только с разрешения, так как сейчас действуют ограничения», — сказано в сообщении.

Украинские беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае
Узнать подробнее

В результате Самойлова привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Ранее губернатор рассказал, как защищают Ростовскую область от беспилотников и диверсантов.

Читайте также:
Ростовчане шокированы атакой беспилотников на МосквуУкраинские беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском краеКак СВО затронула Ростовскую область в мае: атаки беспилотников и диверсии
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Запуск беспилотника в Ростове#Полет беспилотника#Съемка с беспилотника
Подпишитесь
На рухнувших в Ростове-на-Дону трибунах на Гребном канале находились 30 человек
Сегодня, 14:42
Причиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветер
Сегодня, 14:32
В Ростове назвали подробности ранения 7 детей при обрушении трибуны на Гребном канале
Сегодня, 14:24
В Ростове на улице Донской «затонули» около десятка припаркованных автомобилей
Сегодня, 14:19
Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»
Сегодня, 08:06
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Вчера, 07:50