rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Изображение материала

Жителям Ростова и других донских городов рассказали, как сэкономить на проезде

30 мая 2023, 12:58
Фото: 1MI
Жителям Ростова и других донских городов рассказали, как сэкономить на проезде

Дончане смогут сэкономить 8 рублей на проезде в общественном транспорте с 1 июня

Жителям Ростовской области рассказали, как сэкономить на проезде в общественном транспорте, об этом сообщили на портале «Ростовский городской транспорт».

В Ростове и других городах Ростовской области с 1 июня по 30 сентября 2023 года дончане смогут получить скидку на проезд в общественном транспорте.

В настоящий момент стоимость проезда в автобусах Ростова составляет 32 рубля, а в троллейбусах и трамваях — 28 рублей. Однако владельцы карты платежной системы «Мир» смогут получить скидку восемь рублей.

Власти объяснили, почему оказался закрыт проезд к шести домам в центре Ростова
Узнать подробнее

Для этого пассажиру нужно использовать для оплаты смартфон с приложением Mir Pay, чтобы активировать скидку. Однако это не касается владельцев телефонов компании Apple, которая заблокировала привязку карт «Мир» из-за санкций.

Ранее власти объявили о запланированном увеличении платы за проезд после модернизации городского трамвая.

Читайте также:
С 1 марта 2023 года водители электромобилей смогут не платить за проезд по М-4 «Дон»Власти хотят выяснить, чем ростовчане платят за проезд в автобусахРостовчане заявили, что из-за проблем с автобусами могут повысить плату за проезд
#Надежда Пустяк#Происшествие#Транспорт#Тарифы на проезд#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#Новочеркасск#Шахты#Батайск#Аксай#Красный Сулин#Белая Калитва#Гуково#Семикаракорск
Подпишитесь
На рухнувших в Ростове-на-Дону трибунах на Гребном канале находились 30 человек
Сегодня, 14:42
Причиной обрушения трибун на Гребном канале «Дон» в Ростове назвали штормовой ветер
Сегодня, 14:32
В Ростове назвали подробности ранения 7 детей при обрушении трибуны на Гребном канале
Сегодня, 14:24
В Ростове на улице Донской «затонули» около десятка припаркованных автомобилей
Сегодня, 14:19
Сергей Косинов: «Партий много, СПРАВЕДЛИВАЯ – одна!»
Сегодня, 08:06
О дистанционных сервисах «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Вчера, 07:50