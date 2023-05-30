Жителям Ростова и других донских городов рассказали, как сэкономить на проезде

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Ростове и других городах Ростовской области с 1 июня по 30 сентября 2023 года дончане смогут получить скидку на проезд в общественном транспорте.
В настоящий момент стоимость проезда в автобусах Ростова составляет 32 рубля, а в троллейбусах и трамваях — 28 рублей. Однако владельцы карты платежной системы «Мир» смогут получить скидку восемь рублей.
Для этого пассажиру нужно использовать для оплаты смартфон с приложением Mir Pay, чтобы активировать скидку. Однако это не касается владельцев телефонов компании Apple, которая заблокировала привязку карт «Мир» из-за санкций.
Ранее власти объявили о запланированном увеличении платы за проезд после модернизации городского трамвая.