«Зомбирование на каждом этапе»: ростовчане пожаловались на обман финансовой пирамиды

«Для того, чтобы людям было проще вовлекать других, организаторы „сбора подарков“ предоставляют доступ к соответствующим курсам. Среди них есть и бесплатные, а есть платные — по полторы тысячи рублей. Завлечение участников, зомбирование идет на каждом этапе. Многие представители групп каждый день в семь утра общаются по видеосвязи, нахваливают свое сообщество, и даже поют специальные песни, восхваляющие их миссию», — добавляет Елена.