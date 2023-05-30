Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В редакцию RostovGazeta обратилась жительница Ростова Елена Смирнова [имя изменено по ее просьбе]. Она рассказала, как в мае 2023 года ее пытались вовлечь в деятельность запрещенной финансовой пирамиды «Дари-Получай».
Напомним, что по данным ЦБ РФ, «Дари-Получай» попала в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Однако тогда деятельность компании была зафиксирована в северных регионах России. А сейчас, по словам ростовчан, эта компания стала работать и на юге.
«Мне позвонила близкая родственница. Рассказала, что есть отличная возможность быстро обогатиться и закрыть ипотеку. Для того, чтобы объяснить, что нужно делать, пригласила к себе в гости», — рассказывает Елена.
В тот же вечер ростовчанка пришла в гости к родственнице, где уже собрались несколько человек. Позже к компании присоединился незнакомый мужчина. Он рассказал присутствующим о возможности быстро обогатиться.
«Показывал нам множество цифр, рассказывающих о баснословных заработках. Убеждал, что это отнюдь не финансовая пирамида. Объяснял, что их компанией движет миссия самой Вселенной. А цель ее — творить добро и помогать людям обогатиться», — говорит Смирнова.
По словам ростовчанки, суть «добра», о которой рассказывал мужчина, оказалась предельно проста. Но, одновременно, и очень похожа на обман, существовавший в лихие 90-е.
Для начала, следует подписаться на все telegram-каналы пирамид. Затем в качестве подарка перевести тысячу рублей тому, чье имя указано первым на «доске получателей» в одной из групп telegram-канала. При переводе средств «даритель» обязательно должен в сообщении написать слово: «Подарок».
Таким образом, «подаривший» тысячу рублей попадает в список «строителей» — так называют тех, кто вовлекает в движение по дарению денег других людей. И только после того, как новенькому удастся собрать группу из восьми новых членов движения, можно расслабиться и ждать «обогащения» — последним в списке на подарки.
Однако на этом дарение не заканчивается. В целом, по словам участников, в системе движения предусмотрено несколько «досок». На первой даритель прощается с тысячей рублей. На второй — с тремя тысячами рублей. А на третьей отсылает десять тысяч рублей.
«Я изучила документы в папке, которые демонстрировал мужчина. На последней странице прописано, что организация по сбору денег не гарантирует никаких выплат и не несет ответственность за получение подарков. Все дарится добровольно», — сообщает ростовчанка.
По ее словам, у фирмы даже не оказалось никакого юридического лица. Соответственно, договоры не подписываются. Общение ведется в telegram-каналах и социальных сетях, а деньги направляются в качестве подарков, лишь на честном слове.
«Для того, чтобы людям было проще вовлекать других, организаторы „сбора подарков“ предоставляют доступ к соответствующим курсам. Среди них есть и бесплатные, а есть платные — по полторы тысячи рублей. Завлечение участников, зомбирование идет на каждом этапе. Многие представители групп каждый день в семь утра общаются по видеосвязи, нахваливают свое сообщество, и даже поют специальные песни, восхваляющие их миссию», — добавляет Елена.
Ростовчанка делится мнением, что организаторы движения строго следят за появлением отрицательных отзывов в сети. Большинство таких постов стараются сразу удалять.
А когда не получается — выносят на общее обсуждение внутри подписчиков своих групп. Участников «миссии» убеждают в том, как это ужасно, когда не разобравшись, люди клевещут на благое дело «дарителей», обзывая миссию финансовой пирамидой.
Преимущественно, по словам ростовчанки, целевой аудиторией движения по «сбору подарков» становятся люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют, прежде всего, никогда не отдавать деньги без заключения соответствующего договора. Ведь верить на слово, по их словам, как минимум, странно.
«Для того, чтобы получать реальный доход от вложенных средств, необходимо понимание того, за счет чего будут расти деньги. То есть у привлекающего средства должна быть какая-то ощутимая, реальная деятельность, под которую ему и нужны эти средства. А когда ее нет — это вызывает много вопросов», — резюмирует финансовый советник из Ростова Ирина Кармиргордеева.
Ранее RostovGazeta разбиралась в крупных финансовых аферах. А также в том, как легко мошенники могут заполучить чужие деньги, обманывая доверчивых ростовчан. Во всех этих случаях эксперты рекомендуют понять одну простую истину — легких денег не бывает.