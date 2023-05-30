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Зоолог рассказал, чем опасна марокканская саранча, выявленная в Ростовской области

30 мая 2023, 09:53
Фото: ChriKo/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Зоолог рассказал, чем опасна марокканская саранча, выявленная в Ростовской области
Стая марокканской саранчи, личинки которой выявили в Ростовской области, опасное для сельского хозяйства явление, поскольку стая выедает поля под ноль, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Зоолог рассказывает, что марокканская саранча — это один из видов перелетной саранчи. Но название «марокканская» вовсе не говорит о том, что эти насекомые из Марокко. Так называется вид саранчи.

«Наш регион всегда был опасным в этом плане. Саранча — это крайне неприятное явление, но не уникальное. Стаи марокканской саранчи на Дону появлялись и раньше. Эти насекомые хорошо мобильны. Зимы у нас сейчас стали стали мягкие, вот теплолюбивые виды к нам и добираются», — отмечает Алексей Тихонов.

Собеседник добавляет, что в конце XIX — начале XX века наличие саранчи в донском крае считалось, по сути, нормой. Борьба с насекомыми была очень серьезная. В годы СССР в Ростов приезжали виднейшие энтомологи. Они изучили саранчу, нашли одиночные агрегатные формы и определили — как их правильно мониторить и как с ними бороться.

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«Дело в том, что когда саранча сформировала стаю — бороться с ней уже поздно. Она же очень мобильна. И даже если у фермера готов заправленный ядохимикатом опрыскиватель, то пока он доедет до поля, саранча успевает все объесть», — разъясняет эксперт.

Поэтому, по словам спикера, в регионе работают службы, которые контролируют этот процесс.

«Они определяют когда появится агрегатная форма саранчи и превентивно травят. Таким образом, снижается численность насекомых», — говорит зоолог.

То, что сейчас в Ростовской области обнаружили личинок марокканской саранчи— это очень хорошо, поскольку дает возможность успешно бороться с насекомыми. По словам эксперта, было бы намного хуже, если бы марокканская саранча успела сформировать агрегатную форму.

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