Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Зоолог рассказывает, что марокканская саранча — это один из видов перелетной саранчи. Но название «марокканская» вовсе не говорит о том, что эти насекомые из Марокко. Так называется вид саранчи.
«Наш регион всегда был опасным в этом плане. Саранча — это крайне неприятное явление, но не уникальное. Стаи марокканской саранчи на Дону появлялись и раньше. Эти насекомые хорошо мобильны. Зимы у нас сейчас стали стали мягкие, вот теплолюбивые виды к нам и добираются», — отмечает Алексей Тихонов.
Собеседник добавляет, что в конце XIX — начале XX века наличие саранчи в донском крае считалось, по сути, нормой. Борьба с насекомыми была очень серьезная. В годы СССР в Ростов приезжали виднейшие энтомологи. Они изучили саранчу, нашли одиночные агрегатные формы и определили — как их правильно мониторить и как с ними бороться.
«Дело в том, что когда саранча сформировала стаю — бороться с ней уже поздно. Она же очень мобильна. И даже если у фермера готов заправленный ядохимикатом опрыскиватель, то пока он доедет до поля, саранча успевает все объесть», — разъясняет эксперт.
Поэтому, по словам спикера, в регионе работают службы, которые контролируют этот процесс.
«Они определяют когда появится агрегатная форма саранчи и превентивно травят. Таким образом, снижается численность насекомых», — говорит зоолог.
То, что сейчас в Ростовской области обнаружили личинок марокканской саранчи— это очень хорошо, поскольку дает возможность успешно бороться с насекомыми. По словам эксперта, было бы намного хуже, если бы марокканская саранча успела сформировать агрегатную форму.