«Наш регион всегда был опасным в этом плане. Саранча — это крайне неприятное явление, но не уникальное. Стаи марокканской саранчи на Дону появлялись и раньше. Эти насекомые хорошо мобильны. Зимы у нас сейчас стали стали мягкие, вот теплолюбивые виды к нам и добираются», — отмечает Алексей Тихонов.