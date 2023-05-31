Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Напомним, что на Гребном канале из-за сильного ветра опрокинулись трибуны во время футбольного матча. Погибла женщина и пострадали более 20 человек, в том числе дети.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Сейчас все раненые получают необходимую медицинскую помощь.
Известно, что одним из тяжелых пострадавших на Гребном канале в Ростове оказался футбольный тренер.
Теперь Александр Бастрыкин поручил главе регионального УСКР представить доклад о ходе расследования дела. Также ему доложат об установленных обстоятельствах.