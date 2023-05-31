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Бастрыкин отреагировал на падение трибун и ранение более 20 человек в Ростове

31 мая 2023, 04:52
Фото: 1mi
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела по факту обрушения трибун в Ростове-на-Дону, сообщили в СКР.

Напомним, что на Гребном канале из-за сильного ветра опрокинулись трибуны во время футбольного матча. Погибла женщина и пострадали более 20 человек, в том числе дети.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Сейчас все раненые получают необходимую медицинскую помощь. 

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Известно, что одним из тяжелых пострадавших на Гребном канале в Ростове оказался футбольный тренер.

Теперь Александр Бастрыкин поручил главе регионального УСКР представить доклад о ходе расследования дела. Также ему доложат об установленных обстоятельствах. 

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