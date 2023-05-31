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Posted 31 мая 2023, 10:27

Published 31 мая 2023, 10:27

Modified 20 ноября 2023, 18:58

Updated 20 ноября 2023, 18:58

Более 25 машин пострадали в дождь на трассе М-4 в Ростовской области из-за ям 30 мая

31 мая 2023, 10:27
Сюжет
Эксклюзив
Страшная ситуация на трассе М-4 в Ростовской области сложилась минувшей ночью. На участке дороги пострадало более 25 машин, сообщил RostovGazeta активист Сергей Погорелов.

Активист подчеркивает, что минувшей ночью сильный ливень размыл ямы на правой стороне дороги М-4 между городом Шахты и Каменск-Шахтинском по направлению в Москву.

«А ямы там огромные — порядка 50 сантиметров в глубину, и более метра в длину. Такие ямы идут на протяжении 5-6 километров», — отмечает Сергей Погорелов.

По его словам, эта часть дороги всегда была в отвратительном состоянии. А из-за дождя стало еще хуже. У попавших в яму машин разрывало кольца, диски, резину. Люди старались сами вытягивать автомобили из ям, не допуская аварийной ситуации — на этом участке дороги не было освещения.

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Одни дотягивали свои машины до ближайшей заправки, к свету. И уже там ожидали помощь или ремонтировали сами. Другие, у кого оторвало рычаг, нанимали частников за деньги для того, чтобы автомобили увозили на эвакуаторе.

«Водители пытались вызвать 112. Но у них спрашивали, есть ли пострадавшие люди. К счастью, пострадавших не было. Видимо, поэтому никто так и не приехал», — говорит активист.

Однако, по мнению собеседника, отсутствие пострадавших людей на трассе было, действительно, лишь счастливой случайностью.

«Ведь, когда едешь 70-80 километров по трассе и попадаешь колесом в огромную яму, это чудо, если не вылетишь и не пострадаешь. Все лишь порвали диски и покрышки», — резюмирует активист.

Ранее RostovGazeta сообщала, что при обрушении трибун во время дождя на Гребном канале «Дон» в Ростове пострадали 24 ребенка.

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