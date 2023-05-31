Более 25 машин пострадали в дождь на трассе М-4 в Ростовской области из-за ям 30 мая

По его словам, эта часть дороги всегда была в отвратительном состоянии. А из-за дождя стало еще хуже. У попавших в яму машин разрывало кольца, диски, резину. Люди старались сами вытягивать автомобили из ям, не допуская аварийной ситуации — на этом участке дороги не было освещения.