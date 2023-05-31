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Депутат Госдумы обвинил организаторов в халатности из-за обрушении трибуны в Ростове

31 мая 2023, 07:41
Фото: Alberto Frías/unsplash
Депутат Госдумы обвинил организаторов в обрушении трибуны в Ростове днем 30 мая
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил о необходимости провести расследование после обрушения трибун в Ростове-на-Дону, сообщают СМИ.

Напомним, что во вторник, 30 мая, во время футбольного матча из-за сильного ветра перевернулась трибуна. Пострадали более 30 человек и погибла женщина.

Теперь Свищев рассказал ТАСС, что это произошло из-за некачественной подготовки к проведению соревнований. Он считает, что нужно найти ответственного, кто разрешил проводить мероприятие при неблагоприятной погоде.

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«Трагедия произошла из-за халатности организаторов, тех, кто возводил данные трибуны, а также тех, кто принимал реконструированный стадион», — отметил парламентарий.

Напомним, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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