Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Напомним, что во вторник, 30 мая, во время футбольного матча из-за сильного ветра перевернулась трибуна. Пострадали более 30 человек и погибла женщина.
Теперь Свищев рассказал ТАСС, что это произошло из-за некачественной подготовки к проведению соревнований. Он считает, что нужно найти ответственного, кто разрешил проводить мероприятие при неблагоприятной погоде.
«Трагедия произошла из-за халатности организаторов, тех, кто возводил данные трибуны, а также тех, кто принимал реконструированный стадион», — отметил парламентарий.
Напомним, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.