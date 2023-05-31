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Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Эксперты объяснили россиянам, как выбрать мастера по ремонту кондиционеров

31 мая 2023, 13:52
Согласно мнению Валерия Метко, эксперта по бытовой технике, при выборе установщика кондиционеров следует принимать во внимание советы знакомых, следуя принципам «сарафанного радио».

Нередко россияне обращаются по вопросам установки кондиционеров не в специальную компанию, а непосредственно к мастерам, выбирая специалистов по объявлениям на различных площадках. Об этом NEWS.ru рассказал Валерий Метко, эксперт по кондиционерам. Специалист заверил, что в вопросе выбора квалифицированного мастера стоит обращать внимание на рекомендации клиентов, прежде всего — своих друзей и родственников. А чтобы не стать жертвой дилетанта, следует самостоятельно посмотреть в интернете ролики по установке кондиционеров.

Также Метко дал рекомендации относительно оплаты труда установщика кондиционеров, озвучив ценовой диапазон в пределах 7 — 12 тысяч рублей. По словам эксперта, именно столько просят за свою работу хорошие мастера с качественными комплектующими.

Также специалист отметил, что практически все современные модели кондиционеров предусматривают такие функции, как охлаждение, обогрев и осушение. Кроме того, он подчеркнул, что устройство обязательно должно иметь функции фильтрации и увлажнения воздуха, а также вентиляции. По словам Метко, современный кондиционер на российском рынке можно приобрести за 15–20 тысяч рублей.

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