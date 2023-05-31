Эксперты объяснили россиянам, как выбрать мастера по ремонту кондиционеров

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Нередко россияне обращаются по вопросам установки кондиционеров не в специальную компанию, а непосредственно к мастерам, выбирая специалистов по объявлениям на различных площадках. Об этом NEWS.ru рассказал Валерий Метко, эксперт по кондиционерам. Специалист заверил, что в вопросе выбора квалифицированного мастера стоит обращать внимание на рекомендации клиентов, прежде всего — своих друзей и родственников. А чтобы не стать жертвой дилетанта, следует самостоятельно посмотреть в интернете ролики по установке кондиционеров.
Также Метко дал рекомендации относительно оплаты труда установщика кондиционеров, озвучив ценовой диапазон в пределах 7 — 12 тысяч рублей. По словам эксперта, именно столько просят за свою работу хорошие мастера с качественными комплектующими.
Также специалист отметил, что практически все современные модели кондиционеров предусматривают такие функции, как охлаждение, обогрев и осушение. Кроме того, он подчеркнул, что устройство обязательно должно иметь функции фильтрации и увлажнения воздуха, а также вентиляции. По словам Метко, современный кондиционер на российском рынке можно приобрести за 15–20 тысяч рублей.