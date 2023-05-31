Эксперты объяснили россиянам, как выбрать мастера по ремонту кондиционеров

Нередко россияне обращаются по вопросам установки кондиционеров не в специальную компанию, а непосредственно к мастерам, выбирая специалистов по объявлениям на различных площадках. Об этом NEWS.ru рассказал Валерий Метко, эксперт по кондиционерам. Специалист заверил, что в вопросе выбора квалифицированного мастера стоит обращать внимание на рекомендации клиентов, прежде всего — своих друзей и родственников. А чтобы не стать жертвой дилетанта, следует самостоятельно посмотреть в интернете ролики по установке кондиционеров.