«Где транспорт?»: сотни ростовчан застряли в очереди на автобусы на Центральном рынке

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Telegram-канал «Ростов Вкурсе» поделился фотографиями своего подписчика, который рассказал, что вчера, 30 мая, в 18.00 мск на Центральном рынке возникла огромная очередь к остановке автобуса №71.
Ростовчанин запечатлел буквально сотни людей, которые простаивают под дождем в ожидании общественного транспорта. В зоне видимости видно только один автобус, который не способен вместить и пятую часть ожидающих в очереди пассажиров.
«Где транспорт? Разве это нормально?», — ужаснулся ростовчанин.
Ранее в Ростове предложили изменить маршрут автобуса №38.