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«Где транспорт?»: сотни ростовчан застряли в очереди на автобусы на Центральном рынке

31 мая 2023, 10:07
Фото: 1MI
«Где транспорт?»: сотни ростовчан застряли в очереди на автобусы на Центральном рынке

В Ростове жители пожаловались на острую нехватку транспорта на Центральном рынке

В Ростове 30 мая сотни горожан простаивали в огромной очереди на автобусы под дождем на Центральном рынке, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Telegram-канал «Ростов Вкурсе» поделился фотографиями своего подписчика, который рассказал, что вчера, 30 мая, в 18.00 мск на Центральном рынке возникла огромная очередь к остановке автобуса №71.

Telegram-канал «Ростов Вкурсе» поделился фотографиями своего подписчика, который рассказал, что вчера, 30 мая, в 18.00 мск на Центральном рынке возникла огромная очередь к остановке автобуса №71.Telegram-канал «Ростов Вкурсе» поделился фотографиями своего подписчика, который рассказал, что вчера, 30 мая, в 18.00 мск на Центральном рынке возникла огромная очередь к остановке автобуса №71.
Telegram-канал «Ростов Вкурсе» поделился фотографиями своего подписчика, который рассказал, что вчера, 30 мая, в 18.00 мск на Центральном рынке возникла огромная очередь к остановке автобуса №71.
Фото: t.me/Vkurserostov
Более 200 ростовчан ждут на остановке автобус из-за транспортного коллапса
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Ростовчанин запечатлел буквально сотни людей, которые простаивают под дождем в ожидании общественного транспорта. В зоне видимости видно только один автобус, который не способен вместить и пятую часть ожидающих в очереди пассажиров.

«Где транспорт? Разве это нормально?», — ужаснулся ростовчанин.

Ранее в Ростове предложили изменить маршрут автобуса №38.

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