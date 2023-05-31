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Глава администрации Батайска взял на контроль расследование ЧП на Гребном канале

31 мая 2023, 17:05
Фото: rostovgazeta.ru
Глава администрации Батайска взял на контроль трагедию на Гребном канале в Ростове
Глава администрации Батайска взял на контроль расследование трагедии на Гребном канале в Ростове, сообщили в пресс-службе.

30 мая трагедия произошла на Гребном канале в Ростове. Во время футбольного матча между юниорами из Батайска и Ростова из-за порыва ветра обрушилась зрительская трибуна. В результате погибла мать одного из игроков, еще 36 человек пострадали.

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Глава администрации Батайска Роман Волошин поручил оказать помощь семьям, пострадавшим в результате инцидента. Ситуацию он держит на личном контроле.

Ранее в Ростове рассказали о травмах мальчика, серьезно пострадавшего на Гребном канале.

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