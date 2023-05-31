Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
30 мая трагедия произошла на Гребном канале в Ростове. Во время футбольного матча между юниорами из Батайска и Ростова из-за порыва ветра обрушилась зрительская трибуна. В результате погибла мать одного из игроков, еще 36 человек пострадали.
Глава администрации Батайска Роман Волошин поручил оказать помощь семьям, пострадавшим в результате инцидента. Ситуацию он держит на личном контроле.
Ранее в Ростове рассказали о травмах мальчика, серьезно пострадавшего на Гребном канале.