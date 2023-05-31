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Голубев рассказал о состоянии тяжело раненого на Гребном канале мальчика в Ростове

31 мая 2023, 07:50
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев рассказал о состоянии тяжело раненого мальчика в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону после падения трибун на Гребном канале «Дон» пострадали 36 человек, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он добавил, что удалось стабилизировать ситуацию с мальчиком, который находился в тяжелом состоянии. Врачи продолжают заниматься лечением.

«Также это относится ко всем остальным, я вчера увидел ребят и родителей, которые приехали. А в самой ситуации разбираются соответствующие органы», — уточнил губернатор.

В Сети появились кадры за секунды до обрушения трибун на Гребном канале в Ростове
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Напомним, что сильными порывами ветра снесло трибуны с людьми, из-за чего погибла женщина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Кроме того, прокуратура организовала проверку после трагедии.

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