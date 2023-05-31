Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Он добавил, что удалось стабилизировать ситуацию с мальчиком, который находился в тяжелом состоянии. Врачи продолжают заниматься лечением.
«Также это относится ко всем остальным, я вчера увидел ребят и родителей, которые приехали. А в самой ситуации разбираются соответствующие органы», — уточнил губернатор.
Напомним, что сильными порывами ветра снесло трибуны с людьми, из-за чего погибла женщина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Кроме того, прокуратура организовала проверку после трагедии.