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Из-за ливня движение машин ограничили на улицах Малиновского и Шоссейной в Ростове

31 мая 2023, 15:36
Фото: 1MI
В Ростове движение машин ограничили на улицах Малиновского и Шоссейной
В Ростове движение машин ограничили на улицах Малиновского и Шоссейной, сообщили в администрации города.

Из-за ливня в Ростове с 31 мая с 17.00 мск ограничили движение транспорта по улице Малиновского. Проехать, в частности, нельзя на участке от проспекта Стачки до улицы 339-й Стрелковой Дивизии.

Водителям в качестве альтернативы предложили объект по маршруту улица Малиновского — проспект Стачки — улица Зорге — улица 339-й Стрелковой Дивизии — улица Малиновского.

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Также из-за дождя проехать не получится по улице Шоссейной рядом со зданием №172а. Там спасатели проводят работы по предотвращению подтопления территории.

Напомним, жители Ростова заявили, что ливень идет стеной в Первомайском районе. Горожанам приходится искать укрытия от непогоды.

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