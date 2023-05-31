Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Из-за ливня в Ростове с 31 мая с 17.00 мск ограничили движение транспорта по улице Малиновского. Проехать, в частности, нельзя на участке от проспекта Стачки до улицы 339-й Стрелковой Дивизии.
Водителям в качестве альтернативы предложили объект по маршруту улица Малиновского — проспект Стачки — улица Зорге — улица 339-й Стрелковой Дивизии — улица Малиновского.
Также из-за дождя проехать не получится по улице Шоссейной рядом со зданием №172а. Там спасатели проводят работы по предотвращению подтопления территории.
Напомним, жители Ростова заявили, что ливень идет стеной в Первомайском районе. Горожанам приходится искать укрытия от непогоды.