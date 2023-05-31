Компания Nintendo ограничила доступ к сайту для россиян

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Создание новых учетных записей Nintendo станет невозможным, а платежная информация, связанная с уже созданными учетными записями, была удалена для обеспечения безопасности. Об этом пишет 360tv.ru.
С начала прошлого года продажи Nintendo на российском рынке временно приостановили после прекращения перевода транзакций в рублях платежным провайдером. Магазин eShop был переведен в режим техобслуживания. Сегодня товары компании продолжают поступать на рынок России только через систему параллельного импорта.