Компания Nintendo ограничила доступ к сайту для россиян

С начала прошлого года продажи Nintendo на российском рынке временно приостановили после прекращения перевода транзакций в рублях платежным провайдером. Магазин eShop был переведен в режим техобслуживания. Сегодня товары компании продолжают поступать на рынок России только через систему параллельного импорта.