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Published Сегодня, 17:34

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Updated Сегодня, 17:35

Компания Nintendo ограничила доступ к сайту для россиян

31 мая 2023, 17:34
Nintendo ограничила доступ к своему сайту в России, сообщили представители компании. Работа магазина eShop будет доступна на ограниченной основе. Клиенты из России смогут повторно скачивать купленный ранее цифровой контент с 31 мая 2023 года.

Создание новых учетных записей Nintendo станет невозможным, а платежная информация, связанная с уже созданными учетными записями, была удалена для обеспечения безопасности. Об этом пишет 360tv.ru.

С начала прошлого года продажи Nintendo на российском рынке временно приостановили после прекращения перевода транзакций в рублях платежным провайдером. Магазин eShop был переведен в режим техобслуживания. Сегодня товары компании продолжают поступать на рынок России только через систему параллельного импорта.

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