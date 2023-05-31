«Куда мы катимся?»: ростовчане призвали губернатора Голубева проверить Гребной канал

Новость о произошедшем вызвала серьезный резонанс, поскольку это не первый раз, когда в Ростовской области во время штормового предупреждения калечатся и гибнут люди. Возмущенные дончане обратились к губернатору Василию Голубеву, требуя провести проверки и привлечь к ответственности виновных в трагедии.