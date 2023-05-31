«Куда мы катимся?»: ростовчане призвали губернатора Голубева проверить Гребной канал

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Напомним, накануне штормовой ветер стал причиной обрушения трибун во время футбольного матча между юношескими командами Батайска и Ростова. По последним данным, пострадали 36 человек, одна из мам футболистов погибла при обрушении трибун.
Новость о произошедшем вызвала серьезный резонанс, поскольку это не первый раз, когда в Ростовской области во время штормового предупреждения калечатся и гибнут люди. Возмущенные дончане обратились к губернатору Василию Голубеву, требуя провести проверки и привлечь к ответственности виновных в трагедии.
«Уважаемый губернатор, ждём вас на Гребном канале с проверкой! Терпеть сил больше нет», «Как так? Это же детский спорт, и такая халатность… Где вы, господа взрослые, ответственные за жизни деток?», «Губернатору надо принять жесткие кадровые решения. В городе бардак», «И организаторов соревнований привлечь к ответу! », — прокомментировали ситуацию ростовчане.
«Город скоро утонет! Уже люди гибнут, как [прим. редакции — бушует/идет] ветер и дождь! […] Учитель утонул в ливне. Дети пострадали сегодня. Куда мы катимся?», — возмутилась местная жительница.
«Не градом убьет, так ливнем», — подвели итоги горожане, добавив, что подозревают, что реальной причиной стал не ветер, а халатность и экономия на материалах при строительстве трибун.
Ранее в соцсетях появилось видео за секунды до трагедии на Гребном канале.