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«Куда мы катимся?»: ростовчане призвали губернатора Голубева проверить Гребной канал

31 мая 2023, 08:07
Фото: donland.ru
«Куда мы катимся?»: ростовчане призвали губернатора Голубева проверить Гребной канал

Ростовчане требуют у губернатора требуют призвать к ответу виновников трагедии 30 мая

В Ростове 30 мая на Гребном канале «Дон» произошло обрушение трибун, которое стало причиной травм 35 зрителей и гибели одной женщины, комментарии с мнением горожан об инциденте появились в Telegram-канале губернатора Василия Голубева.

Напомним, накануне штормовой ветер стал причиной обрушения трибун во время футбольного матча между юношескими командами Батайска и Ростова. По последним данным, пострадали 36 человек, одна из мам футболистов погибла при обрушении трибун.

Новость о произошедшем вызвала серьезный резонанс, поскольку это не первый раз, когда в Ростовской области во время штормового предупреждения калечатся и гибнут люди. Возмущенные дончане обратились к губернатору Василию Голубеву, требуя провести проверки и привлечь к ответственности виновных в трагедии.

«Уважаемый губернатор, ждём вас на Гребном канале с проверкой! Терпеть сил больше нет»— прокомментировали ситуацию ростовчане.«Уважаемый губернатор, ждём вас на Гребном канале с проверкой! Терпеть сил больше нет»— прокомментировали ситуацию ростовчане.
«Уважаемый губернатор, ждём вас на Гребном канале с проверкой! Терпеть сил больше нет»— прокомментировали ситуацию ростовчане.
Фото: donland.ru

«Уважаемый губернатор, ждём вас на Гребном канале с проверкой! Терпеть сил больше нет», «Как так? Это же детский спорт, и такая халатность… Где вы, господа взрослые, ответственные за жизни деток?», «Губернатору надо принять жесткие кадровые решения. В городе бардак», «И организаторов соревнований привлечь к ответу! », — прокомментировали ситуацию ростовчане.

«Город скоро утонет! Уже люди гибнут, как [прим. редакции — бушует/идет] ветер и дождь! […] Учитель утонул в ливне. Дети пострадали сегодня. Куда мы катимся?», — возмутилась местная жительница.

«Не градом убьет, так ливнем», — подвели итоги горожане, добавив, что подозревают, что реальной причиной стал не ветер, а халатность и экономия на материалах при строительстве трибун.

Ранее в соцсетях появилось видео за секунды до трагедии на Гребном канале.

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