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Ливни и град уничтожили 10 тысяч гектаров посевов в Ростовской области

31 мая 2023, 18:07
Фото: 1MI
Непогода уничтожила 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов в Ростовской области
Непогода уничтожила 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных посевов в Ростовской области, заявил заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров рассказал журналистам о последствиях проливных дождей в регионе. По его словам, ливни с градом в мае уничтожили 10 тысяч гектаров посевов.

Вместе с тем Гончаров заверил, что аграрии Ростовской области не прогнозируют убытков, так как давно адаптировались к любым видам непогоды — засухе, сильному ветру и пыльной буре.

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«Виды на урожай хорошие», — заключил чиновник.

Напомним, в мае на Ростовскую область обрушились ливни с градом, сопровождаемые порывистым ветров. Непогода стала причиной подтопления нескольких улиц, домов, падения деревьев. Вчера из-за порыва ветра во время футбольного матча на Гребном канале упала зрительская трибуна. В результате погибла мать одного из игроков, еще 36 человек пострадали.

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