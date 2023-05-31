Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров рассказал журналистам о последствиях проливных дождей в регионе. По его словам, ливни с градом в мае уничтожили 10 тысяч гектаров посевов.
Вместе с тем Гончаров заверил, что аграрии Ростовской области не прогнозируют убытков, так как давно адаптировались к любым видам непогоды — засухе, сильному ветру и пыльной буре.
«Виды на урожай хорошие», — заключил чиновник.
Напомним, в мае на Ростовскую область обрушились ливни с градом, сопровождаемые порывистым ветров. Непогода стала причиной подтопления нескольких улиц, домов, падения деревьев. Вчера из-за порыва ветра во время футбольного матча на Гребном канале упала зрительская трибуна. В результате погибла мать одного из игроков, еще 36 человек пострадали.