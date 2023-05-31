Напомним, в мае на Ростовскую область обрушились ливни с градом, сопровождаемые порывистым ветров. Непогода стала причиной подтопления нескольких улиц, домов, падения деревьев. Вчера из-за порыва ветра во время футбольного матча на Гребном канале упала зрительская трибуна. В результате погибла мать одного из игроков, еще 36 человек пострадали.