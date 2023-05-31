Логвиненко: медпомощь пострадавшим на Гребном канале оказывается в полном объеме

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
Вместе с заместителем главы пациентов пришли проведать и члены команды ФК «Ростов». Они посетили городскую больницу №20, Областную детскую клиническую больницу, а также ростовчан, которые находятся в БСМП. Футболисты пожелали скорейшего восстановления юным коллегам, а Елена Кожухова поинтересовалась общим состоянием пациентов и выслушала их пожелания.
Напомним, что трагедия произошла накануне 30 мая, когда во время ливня на детском футбольном матче упала трибуна. Футбольный матч проходил между юношескими командами Ростова и Батайска.
По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, все пострадавшие находятся под чутким наблюдением высококвалифицированных специалистов, а необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.
Среди членов команды ФК «Ростов», пришедших навестить в больницу юных футболистов, были и игроки основного состава: Виктор Мелёхин, Андрей Лангович и Степан Мельников. Они вручили подросткам памятные сувениры с футбольной символикой и пожелали скорейшего восстановления.
Напомним, в связи с очередным штормовым предупреждением, в донской столице было решено перенести праздничные мероприятия с участием детей, запланированные на 1 июня, в закрытые помещения.
Традиционный фестиваль спорта и массовые мероприятия в парках, посвященные Международному дню защиты детей, также будут перенесены и пройдут, когда установится солнечная погода.
Информация о датах проведения запланированных программ, посвященных Международному дню защиты детей, будет размещена на официальном сайте городской администрации.
Ранее Алексей Логвиненко потребовал проверить все спортивные конструкции в городе.