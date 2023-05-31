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Логвиненко: медпомощь пострадавшим на Гребном канале оказывается в полном объеме

31 мая 2023, 17:03
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Логвиненко: медпомощь пострадавшим на Гребном канале оказывается в полном объеме
По поручению главы администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко его заместитель по социальным вопросам Елена Кожухова навестила пострадавших в результате обрушения трибуны на Гребном канале «Дон».

Вместе с заместителем главы пациентов пришли проведать и члены команды ФК «Ростов». Они посетили городскую больницу №20, Областную детскую клиническую больницу, а также ростовчан, которые находятся в БСМП. Футболисты пожелали скорейшего восстановления юным коллегам, а Елена Кожухова поинтересовалась общим состоянием пациентов и выслушала их пожелания.

Напомним, что трагедия произошла накануне 30 мая, когда во время ливня на детском футбольном матче упала  трибуна. Футбольный матч проходил между юношескими командами Ростова и Батайска.

По словам главы администрации города Алексея Логвиненко, все пострадавшие находятся под чутким наблюдением высококвалифицированных специалистов, а необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Среди членов команды ФК «Ростов», пришедших навестить в больницу юных футболистов, были и игроки основного состава: Виктор Мелёхин, Андрей Лангович и Степан Мельников. Они вручили подросткам памятные сувениры с футбольной символикой и пожелали скорейшего восстановления.

Напомним, в связи с очередным штормовым предупреждением, в донской столице было решено перенести праздничные мероприятия с участием детей, запланированные на 1 июня, в закрытые помещения.

Традиционный фестиваль спорта и массовые мероприятия в парках, посвященные Международному дню защиты детей, также будут перенесены и пройдут, когда установится солнечная погода.

Информация о датах проведения запланированных программ, посвященных Международному дню защиты детей, будет размещена на официальном сайте городской администрации.

Ранее Алексей Логвиненко потребовал проверить все спортивные конструкции в городе.

#Алексей Логвиненко#Елена Янкевич#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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