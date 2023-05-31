Логвиненко: медпомощь пострадавшим на Гребном канале оказывается в полном объеме

Вместе с заместителем главы пациентов пришли проведать и члены команды ФК «Ростов». Они посетили городскую больницу №20, Областную детскую клиническую больницу, а также ростовчан, которые находятся в БСМП. Футболисты пожелали скорейшего восстановления юным коллегам, а Елена Кожухова поинтересовалась общим состоянием пациентов и выслушала их пожелания.