«Правда сегодня увидела, что на детской площадке качели убирают. А там любят играть мои внуки. Позвонила в администрацию, спросила, что будет с качелями. Мне пообещали, что качели не тронут. А потом, видать, вспомнили, что с порослью мне так и не помогли. Перезвонили следом, сказали, чтоб я не переживала, поскольку проблему с травой мне решат. А я уже и не переживаю. Сказала им, что такая помощь мне не нужна. Ведь прошло два месяца после моего обращения», — говорит Рябцева.