Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Мать мобилизованного рассказывает, как два месяца назад обратилась в администрацию Кировского сельского поселения Кагальницкого района Ростовской области с банальной просьбой — вырубить поросль на земельном участке.
«Тогда они приехали ко мне целой комиссией из трех человек. Посмотрели все, сказали, что работы — на час. Но этого „часа“ я жду до сих пор», — отмечает Ольга Рябцева.
Жительница станицы добавляет, что сперва был дождь, после которого — выходные. В администрации так и разъяснили, что не могут заставлять работников трудится в выходные дни. Потом жительница села перестала надоедать своей просьбой. А о ней и вовсе забыли.
«Правда сегодня увидела, что на детской площадке качели убирают. А там любят играть мои внуки. Позвонила в администрацию, спросила, что будет с качелями. Мне пообещали, что качели не тронут. А потом, видать, вспомнили, что с порослью мне так и не помогли. Перезвонили следом, сказали, чтоб я не переживала, поскольку проблему с травой мне решат. А я уже и не переживаю. Сказала им, что такая помощь мне не нужна. Ведь прошло два месяца после моего обращения», — говорит Рябцева.
По словам собеседницы, ее случай — не единичный. Многие в станице, оставшиеся без мужских рук, сегодня нуждаются в помощи. И эту помощь не получают. В качестве примеров, Рябцева приводит много случаев. Например, по ее словам, одной жительнице помогали исключительно сотрудники с работы. Другой — представители администрации вроде бы и покосили траву. Только, по словам собеседницы, сняли лишь верхушки. Да так, что женщине пришлось на свои деньги нанимать людей, чтобы расчистили двор от поросли.
«Разве так можно? Это очень обидно. Наши ребята служат без отдыха и выходных. А оставшимся здесь их родным очень нужна помощь. Вдруг кому-то скорую вызвать или продукты привезти, — подчеркивает жительница станицы. — Мобилизованным из поселения помогают лишь двое наших парней. Со всей Кировской они везут гуманитарную помощь, рискуют жизнью. А местная администрация бездействует. Даже траву покосить нам не могут. Я-то справлюсь сама, возможность есть. Но не все же такие».
Выяснить, как администрация поселения помогает семьям мобилизованных, оставшихся без мужских рук, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Мужской голос на другом конце провода странно ответил на этот вопрос:
«Я не уполномочен. Спасибо», — и повесил трубку.
Больше на звонок корреспондента в администрации поселения не отвечали. Информация уточняется.
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