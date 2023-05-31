rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Изображение материала

Минеева выступила на круглом столе на тему внедрения международных программ в школы

31 мая 2023, 14:06
Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева провела круглый стол на тему «Международная образовательная программа MBA - Young Generation Program «Школа подготовки кадрового резерва страны со школьной скамьи нового поколения».

На открытии круглого стола бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева сказала, что сегодня актуальны международные образовательные программы для школьников и студентов. Она отметила нехватку информации о допобразовании детей в сфере межкультурных  коммуникаций с представителями дружественных стран. Также участники встречи обсудили планы консорциума «Аврора» по работе с образовательными проектами в качестве инновационного механизма развития креативного потенциала государства, передает properm.ru.

По словам Минеевой, планируется, что через шесть с половиной лет восемь из десяти детей в возрасте от пяти лет будут охвачены интересными и востребованными программами допобразования.

“Каждый ребенок получит индивидуальную образовательную траекторию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями”, - сказала она.

Представитель департамента образования провинции Шэньси (Китай) Ван Баоай рассказала о большом интересе ее соотечественников к летним образовательным лагерям консорциума «Авроры». Их главной задачей являются самореализация и развитие талантов, профессиональных коммуникаций в содружестве с иностранцами из дружественных стран. Это выводит международное сотрудничество на качественно новый уровень, а также помогает знакомить иностранных школьников с историей, искусством и культурой России.

В свою очередь президент Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи отметил, что народ Индии проявляет большой интерес к культуре, истории и образованию России. По его словам, важно значительно увеличить предложение образовательных услуг, и центр поддерживает программу MBA - Young Generation Program и готов к активному продвижению в Индии.

Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов отметил, что существует нехватка информации и предложений на рынке международных образовательных услуг для школьников и студентов в работе по укреплению международных связей, созданию пространства экономического сотрудничества с дружественными странами.

Он заявил, что Россотрудничество готово поддержать продвижение MBA - Young Generation Program через сеть зарубежных центров в дружественных странах развития межкультурных профессиональных коммуникаций.

“Именно Россия выступает инициатором международных образовательных проектов с позиции дружбы в многополярном мире”, - сказал он.

Президент образовательного консорциума Гюнай Абилова объявила о готовности к  запуску международной образовательной программы  подготовки кадрового резерва страны со школьной скамьи нового поколения (MBA - Young Generation Program) на основе развития личных и профессиональных коммуникаций с  единомышленниками из дружественных стран.

Подпишитесь
В Ростове подсчитывают пострадавших на Гребном канале и отменяют мероприятия к 1 июня
Сегодня, 15:11
Урбанист Зайцев объяснил, как защитить Парамоновские склады в Ростове от сноса
Сегодня, 15:47
Из-за ливня движение машин ограничили на улицах Малиновского и Шоссейной в Ростове
Сегодня, 15:36
Власти рассказали о последствиях трагедии на Гребном канале в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:14
Современный ландшафтный дизайн во дворе ЖК «Измаильский экоквартал» в Ростове
Вчера, 09:08
Почта Банк: Наступает лучшее время для открытия вклада
Сегодня, 06:35