Минеева выступила на круглом столе на тему внедрения международных программ в школы

На открытии круглого стола бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева сказала, что сегодня актуальны международные образовательные программы для школьников и студентов. Она отметила нехватку информации о допобразовании детей в сфере межкультурных коммуникаций с представителями дружественных стран. Также участники встречи обсудили планы консорциума «Аврора» по работе с образовательными проектами в качестве инновационного механизма развития креативного потенциала государства, передает properm.ru.