Минеева выступила на круглом столе на тему внедрения международных программ в школы

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
На открытии круглого стола бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева сказала, что сегодня актуальны международные образовательные программы для школьников и студентов. Она отметила нехватку информации о допобразовании детей в сфере межкультурных коммуникаций с представителями дружественных стран. Также участники встречи обсудили планы консорциума «Аврора» по работе с образовательными проектами в качестве инновационного механизма развития креативного потенциала государства, передает properm.ru.
По словам Минеевой, планируется, что через шесть с половиной лет восемь из десяти детей в возрасте от пяти лет будут охвачены интересными и востребованными программами допобразования.
“Каждый ребенок получит индивидуальную образовательную траекторию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями”, - сказала она.
Представитель департамента образования провинции Шэньси (Китай) Ван Баоай рассказала о большом интересе ее соотечественников к летним образовательным лагерям консорциума «Авроры». Их главной задачей являются самореализация и развитие талантов, профессиональных коммуникаций в содружестве с иностранцами из дружественных стран. Это выводит международное сотрудничество на качественно новый уровень, а также помогает знакомить иностранных школьников с историей, искусством и культурой России.
В свою очередь президент Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи отметил, что народ Индии проявляет большой интерес к культуре, истории и образованию России. По его словам, важно значительно увеличить предложение образовательных услуг, и центр поддерживает программу MBA - Young Generation Program и готов к активному продвижению в Индии.
Замглавы Россотрудничества Павел Шевцов отметил, что существует нехватка информации и предложений на рынке международных образовательных услуг для школьников и студентов в работе по укреплению международных связей, созданию пространства экономического сотрудничества с дружественными странами.
Он заявил, что Россотрудничество готово поддержать продвижение MBA - Young Generation Program через сеть зарубежных центров в дружественных странах развития межкультурных профессиональных коммуникаций.
“Именно Россия выступает инициатором международных образовательных проектов с позиции дружбы в многополярном мире”, - сказал он.
Президент образовательного консорциума Гюнай Абилова объявила о готовности к запуску международной образовательной программы подготовки кадрового резерва страны со школьной скамьи нового поколения (MBA - Young Generation Program) на основе развития личных и профессиональных коммуникаций с единомышленниками из дружественных стран.