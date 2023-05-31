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Момент взрыва в доме в Ростове-на-Дону вечером 30 мая попал на видео

31 мая 2023, 06:11
Фото: 1MI
Появилось видео взрыва в доме в Ростове-на-Дону вечером 30 мая
В Интернете опубликовали видео, на котором показан момент взрыва в жилом доме в Ростове-на-Дону, ролик размещен в соцсетях.

На видео показано вырывающееся пламя, которое выбило окна, а по округе разлетелся громкий хлопок. После этого на улицу выбежал мужчина и на нем горела одежда.

В комментариях пользователей удивила реакция девушки, которая увидела горящего мужчину и спокойно зашла в подъезд. Некоторые предположили, что она была в шоке.

Один человек пострадал при взрыве в доме в Ростове-на-Дону вечером 30 мая
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Видео: vk.com/etorostovnadonu

По информации регионального УМЧС, в квартире дома в переулке Герца взорвался газовый баллон во время установки натяжных потолков. Это спровоцировало пожар на площади 20 квадратных метров.

Известно, что пострадал 25-летний мужчина.

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