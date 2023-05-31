Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
На видео показано вырывающееся пламя, которое выбило окна, а по округе разлетелся громкий хлопок. После этого на улицу выбежал мужчина и на нем горела одежда.
В комментариях пользователей удивила реакция девушки, которая увидела горящего мужчину и спокойно зашла в подъезд. Некоторые предположили, что она была в шоке.
По информации регионального УМЧС, в квартире дома в переулке Герца взорвался газовый баллон во время установки натяжных потолков. Это спровоцировало пожар на площади 20 квадратных метров.
Известно, что пострадал 25-летний мужчина.