rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Изображение материала

Мощный ливень снова обрушился на Ростов днем 31 мая

31 мая 2023, 14:27
Фото: Nick Nice/unsplash.com
Мощный ливень снова обрушился на Ростов днем 31 мая
В Ростове-на-Дону в очередной раз испортилась погода и начался ливень, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Осадки начались в нескольких территориях донской столицы, в том числе Первомайском районе, где дождь идет стеной. Он не прекращается в течение получаса, а людям приходится искать укрытия.

Непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 мая
Узнать подробнее

Ранее во время подобных дождей ливневки не справлялись с объемом поступающей воды, из-за чего дороги топило. Непогода также провоцировала падения деревьев и отключения электричества.

А во вторник, 30 мая, произошла трагедия, когда из-за сильного ветра снесло трибуну с людьми. Тогда один человек погиб и более 30 пострадали, что вызвало широкий общественный резонанс.

Читайте также:
Непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 маяИз-за непогоды в Ростове до 30 мая продлили режим повышенной готовностиБолее 20 происшествий случилось в Ростове-на-Дону из-за непогоды 26 мая
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Дожди в Ростове#Подтопления в Ростове#Происшествия в Ростове#Илья Протвинов
Подпишитесь
В Ростове подсчитывают пострадавших на Гребном канале и отменяют мероприятия к 1 июня
Сегодня, 15:11
Урбанист Зайцев объяснил, как защитить Парамоновские склады в Ростове от сноса
Сегодня, 15:47
Из-за ливня движение машин ограничили на улицах Малиновского и Шоссейной в Ростове
Сегодня, 15:36
Власти рассказали о последствиях трагедии на Гребном канале в Ростове-на-Дону
Сегодня, 15:14
Современный ландшафтный дизайн во дворе ЖК «Измаильский экоквартал» в Ростове
Вчера, 09:08
Почта Банк: Наступает лучшее время для открытия вклада
Сегодня, 06:35