Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Осадки начались в нескольких территориях донской столицы, в том числе Первомайском районе, где дождь идет стеной. Он не прекращается в течение получаса, а людям приходится искать укрытия.
Ранее во время подобных дождей ливневки не справлялись с объемом поступающей воды, из-за чего дороги топило. Непогода также провоцировала падения деревьев и отключения электричества.
А во вторник, 30 мая, произошла трагедия, когда из-за сильного ветра снесло трибуну с людьми. Тогда один человек погиб и более 30 пострадали, что вызвало широкий общественный резонанс.