Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Из-за удара воспламенилась установка по перегонке мазута, пламя успело охватить 100 квадратных метров площади. На место происшествия выезжали представители экстренных служб для ликвидации огня.
«Пожар полностью ликвидирован. Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу», — написал глава края.
Он добавил, что во время возгорания никто не пострадал.
Ранее жителя Волгодонска наказали за запуск беспилотника для съемки грузовиков. Материал на эту тему читайте по ссылке.