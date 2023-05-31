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Нефтеперерабатывающий завод горел на Кубани из-за беспилотника

31 мая 2023, 08:30
Фото: аrmyinfоrm/cc by sa/wikimedia.org
Нефтеперерабатывающий завод горел на Кубани из-за беспилотника
В Краснодарском крае из-за прилета беспилотника произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Из-за удара воспламенилась установка по перегонке мазута, пламя успело охватить 100 квадратных метров площади. На место происшествия выезжали представители экстренных служб для ликвидации огня.

«Пожар полностью ликвидирован. Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу», — написал глава края.

Жителя Волгодонска наказали за запуск беспилотника для съемки грузовиков
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Видео: t.me/RVvoenkor

Он добавил, что во время возгорания никто не пострадал.

Ранее жителя Волгодонска наказали за запуск беспилотника для съемки грузовиков. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Нефть#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Прилет дрона#Атака беспилотника#Падение бепилотника на завод#Видео
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