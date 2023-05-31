Напомним, в декабре прошлого года статуя богатыря упала из-за сильных порывов ветра. Ее демонтировали. Затем в январе власти заявили, что скульптуру необходимо восстановить. На место ее вернули только в апреле. Тем временем горожане писали о слухах, что статую и фонтан, находящийся рядом с ней, хотят снести для установки там ларька с шаурмой.