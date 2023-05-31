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Неизвестные переломали руки скульптуре богатыря на Буденновском в Ростове

31 мая 2023, 16:14
Фото: Паблик ВК "Ростов Главный"
В Ростове повредили и демонтировали скульптуру богатыря
В Ростове повредили и демонтировали скульптуру богатыря на пересечении Буденновского и Красноармейской, сообщили очевидцы.

В Ростове снова демонтировали многострадальную скульптуру богатыря. Она находится на пересечении Буденновского проспекта с Красноармейской улицей. Перед тем как демонтировать скульптуре сломали руки, уточняет 161.ру.

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Зачем богатыря убрали и когда вернут, официальные власти пока не сообщали.

Напомним, в декабре прошлого года статуя богатыря упала из-за сильных порывов ветра. Ее демонтировали. Затем в январе власти заявили, что скульптуру необходимо восстановить. На место ее вернули только в апреле. Тем временем горожане писали о слухах, что статую и фонтан, находящийся рядом с ней, хотят снести для установки там ларька с шаурмой.

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