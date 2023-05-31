Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В данный момент ликвидированы 27 инцидентов, из которых 17 связаны с подтоплением дорог и домов. В 11 случаях упали деревья, также выявили факт загрязнения ливневой канализации.
«В общей сложности спасатели откачали 920 кубометров воды. На контроле остается устранение двух аварийных ситуаций, они связаны с подтоплением», — прокомментировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Он добавил, что неблагоприятная погода сохранится до 15 июня. А за ближайшие сутки могут выпасть 27 миллиметров осадков.
Ранее более 200 ростовчан ждали на остановке автобус из-за транспортного коллапса.