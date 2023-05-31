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Непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 мая

31 мая 2023, 08:57
Фото: rostov-gorod.ru
Непогода стала причиной 29 происшествий в Ростове-на-Дону с 30 мая
В Ростове-на-Дону из-за ухудшения погоды во вторник, 30 мая, зарегистрировали 29 инцидентов.

В данный момент ликвидированы 27 инцидентов, из которых 17 связаны с подтоплением дорог и домов. В 11 случаях упали деревья, также выявили факт загрязнения ливневой канализации.

«В общей сложности спасатели откачали 920 кубометров воды. На контроле остается устранение двух аварийных ситуаций, они связаны с подтоплением», — прокомментировал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

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Он добавил, что неблагоприятная погода сохранится до 15 июня. А за ближайшие сутки могут выпасть 27 миллиметров осадков.

Ранее более 200 ростовчан ждали на остановке автобус из-за транспортного коллапса.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Прогноз погоды в Ростове#Ливни в Ростове#Подтопления в Ростове#Илья Протвинов
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