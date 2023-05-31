Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Трагедия произошла 30 мая на Гребном канале в Ростове. Там во время футбольного матча среди юниоров из-за порыва ветра обрушилась зрительская трибуна. В результате погибла мать одного из игроков, еще 35 человек пострадали.
Журналисты «КП — Ростов-на-Дону», побывавшие на Гребном канале спустя сутки после инцидента, рассказали, что поваленные конструкции еще не убирали. Также отмечается, что на трибуне видны значительные следы ржавчины. Краска на объекте давно облупилась. А сам каркас не вызывает никакого доверия.
Также отмечается, что крыши трибун сделаны из поликарбоната. Во время сильного ветра они могут создавать сильную парусность и стать причиной опрокидывания конструкции. К тому же очевидцы обратили внимание, что на большинстве перевернутых трибун не предусмотрено никакого крепления.
Есть вопросы и к газону на футбольном поле — после ливня он, скорее, напоминает болото.
Ранее сообщалось, что все спортивные конструкции проверят в Ростове после трагедии на Гребном канале.