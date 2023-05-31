Также отмечается, что крыши трибун сделаны из поликарбоната. Во время сильного ветра они могут создавать сильную парусность и стать причиной опрокидывания конструкции. К тому же очевидцы обратили внимание, что на большинстве перевернутых трибун не предусмотрено никакого крепления.