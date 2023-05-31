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Очевидцы рассказали, что происходит на Гребном канале в Ростове после трагедии

31 мая 2023, 13:42
Фото: rostov.kp.ru
Очевидцы рассказали, что происходит на Гребном канале в Ростове после трагедии
Поваленные трибуны и сетка до сих пор не убраны на месте трагедии на Гребном канале в Ростове, сообщили журналисты.

Трагедия произошла 30 мая на Гребном канале в Ростове. Там во время футбольного матча среди юниоров из-за порыва ветра обрушилась зрительская трибуна. В результате погибла мать одного из игроков, еще 35 человек пострадали.

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Журналисты «КП — Ростов-на-Дону», побывавшие на Гребном канале спустя сутки после инцидента, рассказали, что поваленные конструкции еще не убирали. Также отмечается, что на трибуне видны значительные следы ржавчины. Краска на объекте давно облупилась. А сам каркас не вызывает никакого доверия.

Также отмечается, что крыши трибун сделаны из поликарбоната. Во время сильного ветра они могут создавать сильную парусность и стать причиной опрокидывания конструкции. К тому же очевидцы обратили внимание, что на большинстве перевернутых трибун не предусмотрено никакого крепления.

Есть вопросы и к газону на футбольном поле — после ливня он, скорее, напоминает болото.

Ранее сообщалось, что все спортивные конструкции проверят в Ростове после трагедии на Гребном канале.

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