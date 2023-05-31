rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Изображение материала

Очевидцы рассказали, как доставали раненных детей после падения трибуны в Ростове

31 мая 2023, 08:05
Фото: Ийя Лемман / rostovgazeta.ru
Очевидцы рассказали, как доставали раненных после падения трибуны в Ростове
В Ростове-на-Дону очевидцы спасали придавленных трибунами людей, сообщает газета «Молот».

Напомним, что во вторник, 30 мая, на территории Гребного канала проходил футбольный матч, во время которого усилился ветер. Из-за этого опрокинулись трибуны, в результате чего погибла женщина и пострадали более 30 человек.

В Сети появились кадры за секунды до обрушения трибун на Гребном канале в Ростове
Узнать подробнее

Теперь газета «Молот» сообщила, что до происшествия начался дождь и большое количество людей побежало прятаться под крышу над трибунами. После обрушения доставать придавленных людей помогали родители, тренеры и дети.

«На земле оказалось много детей и взрослых, придавленных людей спасали все. Почти всех участников матча забрали в больницу», — сказано в сообщении.

Читайте также:
В Сети появились кадры за секунды до обрушения трибун на Гребном канале в РостовеДепутат Госдумы обвинил организаторов в халатности из-за обрушении трибуны в РостовеВ Ростове число пострадавших при обрушении трибуны выросло до 36 человек
#Обрушение трибуны на Гребном канале "Дон" 30 мая#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Достали пострадавших из-под завалов#Лечение пострадавших#Происшествие на гребном канале#Илья Протвинов
Подпишитесь
Момент взрыва в доме в Ростове-на-Дону вечером 30 мая попал на видео
Сегодня, 06:11
Ростовский депутат Бородай заявил, что поражение ВСУ должно завершиться взятием Киева
Сегодня, 05:47
Очевидцы рассказали, как падали трибуны в Ростове и пострадали 26 человек 30 мая
Сегодня, 05:07
Современный ландшафтный дизайн во дворе ЖК «Измаильский экоквартал» в Ростове
Вчера, 09:08
Почта Банк: Наступает лучшее время для открытия вклада
Сегодня, 06:35
Ростовские новости о цыганской карьере и губительных перепадах температуры
5 января 2022, 16:03