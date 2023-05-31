Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Напомним, что во вторник, 30 мая, на территории Гребного канала проходил футбольный матч, во время которого усилился ветер. Из-за этого опрокинулись трибуны, в результате чего погибла женщина и пострадали более 30 человек.
Теперь газета «Молот» сообщила, что до происшествия начался дождь и большое количество людей побежало прятаться под крышу над трибунами. После обрушения доставать придавленных людей помогали родители, тренеры и дети.
«На земле оказалось много детей и взрослых, придавленных людей спасали все. Почти всех участников матча забрали в больницу», — сказано в сообщении.