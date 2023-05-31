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Очевидцы рассказали, как падали трибуны в Ростове и пострадали 26 человек 30 мая

31 мая 2023, 05:07
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону пострадали более 20 человек при падении трибун во время футбольного матча. Очевидцы рассказали RostovGazeta, что произошло в этот день.

Одна из спортсменок сообщила, что во вторник, 30 мая, сильным ветром перевернуло трибуну вместе с людьми. После этого ее отнесло в сторону.

«Ситуация оказалась катастрофической. Прибыл сын умершей женщины, ее супруг был рядом. Одна женщина с разбитой головой кричала от боли», — уточнила собеседница.

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Она добавила, что многие несовершеннолетние в тот момент плакали, а родители не могли найти своих детей.

По факту обрушения трибун возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются обстоятельства. Всем раненым оказывают помощь медики.

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