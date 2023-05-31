Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Одна из спортсменок сообщила, что во вторник, 30 мая, сильным ветром перевернуло трибуну вместе с людьми. После этого ее отнесло в сторону.
«Ситуация оказалась катастрофической. Прибыл сын умершей женщины, ее супруг был рядом. Одна женщина с разбитой головой кричала от боли», — уточнила собеседница.
Она добавила, что многие несовершеннолетние в тот момент плакали, а родители не могли найти своих детей.
По факту обрушения трибун возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются обстоятельства. Всем раненым оказывают помощь медики.