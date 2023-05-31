Определены федеральные трассы, на которых чаще страхуют автомобили

Причины, по которым владельцы автомобилей охотнее страхуют свои транспортные средства при передвижении по указанным трассам, могут быть разнообразными. Это могут быть повышенные уровни аварийности, сложные дорожные условия, наличие участков с плохим покрытием или узкими полосами движения. Такие факторы увеличивают риски возникновения дорожно-транспортных происшествий и повреждений автомобилей.