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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Определены федеральные трассы, на которых чаще страхуют автомобили

31 мая 2023, 12:29
В результате анализа 12 тысяч страховых полисов каско, оформленных в мае 2023 года, а также опроса клиентов, эксперты выяснили, какие дороги вызывают особую озабоченность у водителей.

Оказалось, что самыми "страховыми" трассами для автомобилистов стали следующие маршруты: Брянск ― Смоленск, М-53 «Байкал» в Иркутской области, М-5 в Рязани, Ольша — Невель в Псковской области, а также дорога из Москвы в Нижний Новгород, пишут Известия.

Причины, по которым владельцы автомобилей охотнее страхуют свои транспортные средства при передвижении по указанным трассам, могут быть разнообразными. Это могут быть повышенные уровни аварийности, сложные дорожные условия, наличие участков с плохим покрытием или узкими полосами движения. Такие факторы увеличивают риски возникновения дорожно-транспортных происшествий и повреждений автомобилей.

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