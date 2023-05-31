Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Строительство причала завершилось две недели назад, но пока его убрали из-за проведения дноуглубительных работ. Завершить их планируется к 30 июня.
«Причал примет первое судно уже 2 июля. Для местных жителей и гостей города это будет интересно, они с удовольствием пройдут по нашему морю», — подчеркнул глава региона Василий Голубев.
В данный момент идет обновление комплекса Таганрогского морвокзала, после чего он сможет принимать почти все пассажирские суда класса «река — море».