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Плавучий причал в Таганроге примет первое судно 2 июля

31 мая 2023, 13:49
Фото: donland.ru
Плавучий причал в Таганроге примет первое судно 2 июля
В Таганроге плавучий причал сможет принять первое судно 2 июля, сообщили в правительстве региона.

Строительство причала завершилось две недели назад, но пока его убрали из-за проведения дноуглубительных работ. Завершить их планируется к 30 июня.

«Причал примет первое судно уже 2 июля. Для местных жителей и гостей города это будет интересно, они с удовольствием пройдут по нашему морю», — подчеркнул глава региона Василий Голубев.

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В данный момент идет обновление комплекса Таганрогского морвокзала, после чего он сможет принимать почти все пассажирские суда класса «река — море».

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Судна в Таганроге#Строительство причала#Туризм в Таганроге
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