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Полиция задержала еще двух организаторов взрыва на детской площадке в Ростове 30 мая

31 мая 2023, 12:22
Фото: 1MI
Полиция задержала еще двух организаторов взрыва на детской площадке в Ростове
В Ростове полиция поймала еще двух причастных к взрыву на детской площадке 30 мая, сообщили в региональном МВД.

Полицейские в Ростове задержали еще двух человек, подозреваемых в взрыве петард на детской площадке на улице Печерского. Инцидент произошел вечером 30 мая.

В Ростове задержали организатора взрыва на детской площадке 30 мая
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Сейчас в отношении задержанных возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», уточняет «Дон 24».

Напомним, шум взрыва на детской площадке 30 мая напугал жильцов домов на улице Печерского в Ростове. Местные жители оперативно вызвали полицию. Правоохранительным органам прямо на месте удалось задержать одного из участников инцидента.

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