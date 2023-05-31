Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Полицейские в Ростове задержали еще двух человек, подозреваемых в взрыве петард на детской площадке на улице Печерского. Инцидент произошел вечером 30 мая.
Сейчас в отношении задержанных возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство», уточняет «Дон 24».
Напомним, шум взрыва на детской площадке 30 мая напугал жильцов домов на улице Печерского в Ростове. Местные жители оперативно вызвали полицию. Правоохранительным органам прямо на месте удалось задержать одного из участников инцидента.