Суд вынес приговор жительнице Ростовской области. Ее признали виновной в убийстве сожителя. В январе этого года женщина, будучи пьяной у себя дома в станице Багаевской, поругалась с 51-летним возлюбленным. В пылу ссоры она несколько раз ударила его по голове деревянной битой. От полученных травм мужчина скончался на месте.