Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Суд вынес приговор жительнице Ростовской области. Ее признали виновной в убийстве сожителя. В январе этого года женщина, будучи пьяной у себя дома в станице Багаевской, поругалась с 51-летним возлюбленным. В пылу ссоры она несколько раз ударила его по голове деревянной битой. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Во время расследования женщина полностью признала свою вину.
Суд приговорил ее к семи годам заключения.
Ранее на шесть лет отправили жительницу Ростовской области, зарезавшую во время ссоры сожителя.