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Пьяная жительница Ростовской области деревянной битой до смерти избила возлюбленного

31 мая 2023, 16:12
Фото: 1MI
Жительнице Ростовской области вынесли приговор за убийство сожителя
Жительнице станицы Багаевской вынесли приговор за убийство сожителя, рассказали в Следственном комитете России по Ростовской области.

Суд вынес приговор жительнице Ростовской области. Ее признали виновной в убийстве сожителя. В январе этого года женщина, будучи пьяной у себя дома в станице Багаевской, поругалась с 51-летним возлюбленным. В пылу ссоры она несколько раз ударила его по голове деревянной битой. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Во время расследования женщина полностью признала свою вину.

Суд приговорил ее к семи годам заключения.

Ранее на шесть лет отправили жительницу Ростовской области, зарезавшую во время ссоры сожителя.

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