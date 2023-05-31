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Ростовский депутат Бородай заявил, что поражение ВСУ должно завершиться взятием Киева

31 мая 2023, 05:47
Фото: 1mi
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай заявил, что России необходимо нанести Украине военное поражение, которое должно завершиться взятием Киева, говорится на его сайте.

Парламентарий заявил о необходимости использовать все средства воздействия. По его словам, за Украиной стоит блок западных стран, который использует ее как пушечное мясо. 

Такое заявление Бородай сделал после атаки дронами по Москве. Это произошло утром во вторник, 30 мая. 

До этого Бородай заявил, что главком ВСУ Залужный может не выжить после полученного ранения. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

Ранее губернатор Голубев заявил, что вся Ростовская область живет в режиме ЧС с 2022 года.

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#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Поражение Украины#Страны запада#Атака дронов#Илья Протвинов
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