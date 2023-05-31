Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Парламентарий заявил о необходимости использовать все средства воздействия. По его словам, за Украиной стоит блок западных стран, который использует ее как пушечное мясо.
Такое заявление Бородай сделал после атаки дронами по Москве. Это произошло утром во вторник, 30 мая.
До этого Бородай заявил, что главком ВСУ Залужный может не выжить после полученного ранения. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Ранее губернатор Голубев заявил, что вся Ростовская область живет в режиме ЧС с 2022 года.