Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По словам Артема Белкова о том, что есть опасность действия радиации должны сообщить по громкоговорителям.
«В первую очередь, когда вы узнали о радиации – не выходите на улицу. Дома закройте все окна и двери, и старайтесь находиться дальше от стен, а лучше спуститесь в подвал. Возьмите с собой маски или респираторы, домашним животным тоже соорудите повязки», - советует эксперт.
Артем Белков добавляет, что продукты питания нужно герметично упаковать в пленку, пакеты или в другие герметичные емкости. Воду можно пить только из закрытых бутылок. Кипячение водопроводной воды не поможет избавить ее от радиации.
«Если есть необходимость выйти на улицу – защищайте всю кожу. Используйте маски, балаклавы, перчатки, высокие сапоги. Чем больше слоев одежды – тем лучше. Дополнительно можно надеть резиновый плащ или дождевик», - рекомендует спасатель. Сразу после возвращения домой нужно принять душ, но не использовать бальзам для волос. Он, по словам спасателя, притягивает радиацию к волосам.
«Всю одежду после выхода на улицу осторожно, чтобы не распылить радиацию, уберите в мешок, завяжите», - говорит спасатель.
Он также советует ростовчанам практиковать йодопрофилактику. Йод помогает поддерживать работу щитовидной железы, принимать его нужно внутрь, а дозировку рассчитывать согласно возрасту. Так, детям до 2-х лет достаточно 40 мг йода, это шестая часть таблетки. Всем, кто старше в стуки необходимо 125 мг йода, или половину таблетки.
Ранее RostovGazeta писала о том, как спасатели в Ростовской области достали собаку из глубокого колодца.