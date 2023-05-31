«В первую очередь, когда вы узнали о радиации – не выходите на улицу. Дома закройте все окна и двери, и старайтесь находиться дальше от стен, а лучше спуститесь в подвал. Возьмите с собой маски или респираторы, домашним животным тоже соорудите повязки», - советует эксперт.