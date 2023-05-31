Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
АО «Ростовводоканал» собирается выплатить своим акционерам 3,6 миллиарда рублей. С таким предложением к компании выступило АО «Евразийский», владеющее 75% долей водоканала. В «Евразийском» рассказали, что акционеры не получали свои дивиденды от Ростовводоканала с 2014 года и теперь намерены воспользоваться этим правом.
Однако против такого решения выступили власти Ростова, которые также имеют свою долю в АО «Ростовводоканал». Чтобы заблокировать выплату дивидендов, чиновники готовы обратиться в суд. Они ссылаются на постановление Федеральной службы судебных приставов, запрещающее уменьшать стоимость активов «Ростовводоканала».
Как пишет «Ъ», запрет приставов может быть связан с конфискацией имущества бенефициара «Евразийского» Станислава Светлицкого. В 2020 году он был осужден за мошенничество.
Гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский заявил, что знает об ограничениях, наложенных приставами. Однако заверил, что иск «никакой судебной перспективы не имеет».
Ранее сообщалось, что экс-гендиректор Ростовводоканала Михаил Поркшеев хочет вернуться обратно после скандала.