АО «Ростовводоканал» собирается выплатить своим акционерам 3,6 миллиарда рублей. С таким предложением к компании выступило АО «Евразийский», владеющее 75% долей водоканала. В «Евразийском» рассказали, что акционеры не получали свои дивиденды от Ростовводоканала с 2014 года и теперь намерены воспользоваться этим правом.