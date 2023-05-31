Практически весь май в Ростове идут сильные ливни, порой сопровождаемые градом, грозой и порывистым ветром. Непогода стала причиной затопления улиц, домов, падения деревьев. Накануне из-за сильного ветра во время матча на Гребном канале упала зрительская трибуна. В результате инцидента погибла мама одного из футболистов, еще 35 человек пострадали.