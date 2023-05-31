Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Практически весь май в Ростове идут сильные ливни, порой сопровождаемые градом, грозой и порывистым ветром. Непогода стала причиной затопления улиц, домов, падения деревьев. Накануне из-за сильного ветра во время матча на Гребном канале упала зрительская трибуна. В результате инцидента погибла мама одного из футболистов, еще 35 человек пострадали.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко со ссылкой на синоптиков сообщил, что сезон дождей завершится в Ростове лишь после 15 июня. 31 мая и 1 июня также прогнозируются ливни. «Режим повышенной готовности в Ростове сохраняется. Жителей призываем быть предельно внимательными и осторожными», — заключил Логвиненко.
Напомним, в Ростове-на-Дону запретили посещать стадионы после ЧП на Гребном канале с 31 мая.