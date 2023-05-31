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Спортшкола, где произошло ЧП 30 мая, потратила на трибуны 2,3 млн рублей в 2022 году

31 мая 2023, 12:44
Фото: ГБУ ДО РО "СШОР №5"
Спортшкола на Гребном канале в Ростове выделила 2,3 млн на покупку трибун в 2022 году
Спортивная школа олимпийского резерва №5 в 2022 году потратила на покупку трибун 2,3 миллиона рублей, сообщается на сайте государственных закупок.

Напомним, что трагедия произошла во время футбольного матча в Ростове 30 мая. Игра проводилась на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 на Гребном канале. Из-за штормового ветра во время игры повалило зрительскую трибуну. В результате инцидента погибла мама одного из футболистов, еще 35 человек пострадали.

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У многих горожан вызвала много вопросов прочность трибуны и ее качество. На портале госзакупок сообщается, что спортивная школа в 2022 году закупала несколько трибун: пять мобильных с навесом по 100 мест и две сборно-разборные также вместимостью по 100 мест. На мобильные трибуны в школе потратили 1,6 миллиона рублей, а на сборно-разборные — 700 тысяч рублей.

В контрактах указывалось, что поставляемые трибуны должны соответствовать требованиям российского законодательства и нормам безопасности. Гарантийный срок на трибуны составлял 12 месяцев. Также оговаривалось, что если во время эксплуатации заказчик выявляет недостатки в товаре, подрядчик обязуется за свой счет их исправить.

Поставщиком мобильных трибун выступал ООО «ЛазерТех», а сборно-разборные — ООО «СПМ-Сервис».

Уточним, что неизвестно, какая именно из трибун обрушилась в день трагедии и когда она была установлена. Комментариев на этот счет пока не поступало.

Ранее стало известно об отмене крупных мероприятий в парке имени Горького, Левобережном и в Ростовском зоопарке 1 июня после трагедии на Гребном канале.

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