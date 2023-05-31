У многих горожан вызвала много вопросов прочность трибуны и ее качество. На портале госзакупок сообщается, что спортивная школа в 2022 году закупала несколько трибун: пять мобильных с навесом по 100 мест и две сборно-разборные также вместимостью по 100 мест. На мобильные трибуны в школе потратили 1,6 миллиона рублей, а на сборно-разборные — 700 тысяч рублей.