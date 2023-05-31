Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Напомним, что трагедия произошла во время футбольного матча в Ростове 30 мая. Игра проводилась на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 на Гребном канале. Из-за штормового ветра во время игры повалило зрительскую трибуну. В результате инцидента погибла мама одного из футболистов, еще 35 человек пострадали.
У многих горожан вызвала много вопросов прочность трибуны и ее качество. На портале госзакупок сообщается, что спортивная школа в 2022 году закупала несколько трибун: пять мобильных с навесом по 100 мест и две сборно-разборные также вместимостью по 100 мест. На мобильные трибуны в школе потратили 1,6 миллиона рублей, а на сборно-разборные — 700 тысяч рублей.
В контрактах указывалось, что поставляемые трибуны должны соответствовать требованиям российского законодательства и нормам безопасности. Гарантийный срок на трибуны составлял 12 месяцев. Также оговаривалось, что если во время эксплуатации заказчик выявляет недостатки в товаре, подрядчик обязуется за свой счет их исправить.
Поставщиком мобильных трибун выступал ООО «ЛазерТех», а сборно-разборные — ООО «СПМ-Сервис».
Уточним, что неизвестно, какая именно из трибун обрушилась в день трагедии и когда она была установлена. Комментариев на этот счет пока не поступало.
Ранее стало известно об отмене крупных мероприятий в парке имени Горького, Левобережном и в Ростовском зоопарке 1 июня после трагедии на Гребном канале.