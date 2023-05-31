Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Возле здания на улице Красноармейской собрались десятки человек и как оказалось, они являются фермерами, ждущими субсидию. Дело в том, что со вторника, 30 мая, начался прием заявок на получение помощи.
«Производители могут возместить часть затрат на производство и реализацию зерновых культур. Подать заявку можно до 8 июня», — пишет 161.ру со ссылкой на информацию министерства региональной политики.
Отмечается, что субсидия оказалась очень востребованной, поэтому ввели также способ электронной регистрации заявки.
Ранее появилась информация, что более 200 ростовчан ждали на остановке автобус из-за транспортного коллапса.