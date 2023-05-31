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Стало известно, чего хотела толпа фермеров, собравшаяся у Минсельхоза в Ростове

31 мая 2023, 06:27
Фото: 1MI
Стала известна причина собравшейся толпы у Минсельхоза Ростовской области
В центре Ростова-на-Дону у здания Минсельхоза региона заметили целую толпу людей, сообщают СМИ.

Возле здания на улице Красноармейской собрались десятки человек и как оказалось, они являются фермерами, ждущими субсидию. Дело в том, что со вторника, 30 мая, начался прием заявок на получение помощи.

«Производители могут возместить часть затрат на производство и реализацию зерновых культур. Подать заявку можно до 8 июня», — пишет 161.ру со ссылкой на информацию министерства региональной политики.

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Отмечается, что субсидия оказалась очень востребованной, поэтому ввели также способ электронной регистрации заявки.

Ранее появилась информация, что более 200 ростовчан ждали на остановке автобус из-за транспортного коллапса.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Субсидии фермерам#Ожидание в очереди#Толпа фермеров#Илья Протвинов
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