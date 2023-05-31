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Стало известно о состоянии детей после обрушения трибун в Ростове-на-Дону

31 мая 2023, 14:41
Фото: Газета «Молот»
Стало известно о состоянии детей после обрушения трибун в Ростове-на-Дону
В Ростовской области в больнице остаются дети, которые пострадали при обрушении трибуны на Гребном канале, сообщают СМИ.

Причиной падения стал сильный ветер, который смог перевернуть трибуны с людьми. В результате один человек погиб и более 30 пострадали, в том числе дети.

Газета «Молот» написала, что в больнице остаются несовершеннолетние и их родители, получившие травмы. Они обеспечены продуктами и лекарствами, поэтому дополнительно ничего не требуется.

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«Один мальчик сутки находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, в сознание до сих пор не приходил», — пишет издание. Оно добавило, что некоторых пациентов уже отпустили домой.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Обрушение трибуны на Гребном канале "Дон" 30 мая#Происшествие#Состояние детей#Пациент в реанимации#Последствия обрушения трибун#Илья Протвинов#Дети
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