Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Причиной падения стал сильный ветер, который смог перевернуть трибуны с людьми. В результате один человек погиб и более 30 пострадали, в том числе дети.
Газета «Молот» написала, что в больнице остаются несовершеннолетние и их родители, получившие травмы. Они обеспечены продуктами и лекарствами, поэтому дополнительно ничего не требуется.
«Один мальчик сутки находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, в сознание до сих пор не приходил», — пишет издание. Оно добавило, что некоторых пациентов уже отпустили домой.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.