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Стало известно об обысках у замначальника следствия МВД Новошахтинска

31 мая 2023, 09:42
Фото: Яндекс.Карты
Стало известно об обысках у замначальника следствия МВД Новошахтинска
В Ростовской области провели обыски у заместителя начальника следствия МВД Новошахтинска, пишут СМИ.

1Rnd сообщило о якобы проведенных обысках у Натальи Рациборской. Издание пишет, что это может быть связано с делом начальника отдела уголовного розыска в Шахтах.

Однако официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Ранее в регионе уже прошли массовые задержания по делу полицейской ОПГ. Говорилось, что правоохранители ежемесячно собирали деньги с бизнесменов, чтобы их не привлекали к ответственности за нарушения.

Читайте о том, как полицейских из Ростовской области массово отправляли под арест в апреле.

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