Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
1Rnd сообщило о якобы проведенных обысках у Натальи Рациборской. Издание пишет, что это может быть связано с делом начальника отдела уголовного розыска в Шахтах.
Однако официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в регионе уже прошли массовые задержания по делу полицейской ОПГ. Говорилось, что правоохранители ежемесячно собирали деньги с бизнесменов, чтобы их не привлекали к ответственности за нарушения.
Читайте о том, как полицейских из Ростовской области массово отправляли под арест в апреле.