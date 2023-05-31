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Published Сегодня, 08:55

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Updated Сегодня, 08:57

Столкновение двух теплоходов на реке Лена в Иркутской области

31 мая 2023, 08:55
В среду, 31 мая, два теплохода столкнулись на реке Лена в Иркутской области. Информация об этом поступила от Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Предварительно известно, что в 06:30 (1:30 по московскому времени) на 3617,5 км реки Лены в городе Усть-Кут произошло столкновение теплоходов РТ-482 с баржей МП-2552, перевозившей уголь, и "Капитан Каблуков" с баржей МП-2591, перевозившей плиты, пишет газета “Известия”.

В результате происшествия теплоход "Капитан Каблуков" сел на мель, но не произошло разлива топлива. На место происшествия прибыл Осетровский транспортный прокурор Александр Бонеев, сообщает прокуратура на своем сайте.

Никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. При обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры.

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