Столкновение двух теплоходов на реке Лена в Иркутской области

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Published Сегодня, 08:55
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Предварительно известно, что в 06:30 (1:30 по московскому времени) на 3617,5 км реки Лены в городе Усть-Кут произошло столкновение теплоходов РТ-482 с баржей МП-2552, перевозившей уголь, и "Капитан Каблуков" с баржей МП-2591, перевозившей плиты, пишет газета “Известия”.
В результате происшествия теплоход "Капитан Каблуков" сел на мель, но не произошло разлива топлива. На место происшествия прибыл Осетровский транспортный прокурор Александр Бонеев, сообщает прокуратура на своем сайте.
Никто не пострадал. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. При обнаружении нарушений будут приняты соответствующие меры.