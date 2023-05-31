Уточняется, что ранее подсудимые находились под стражей в ДНР. Однако в сентябре прошлого года были переданы «уполномоченным лицам» в соответствии с постановлением «О некоторых вопросах передачи пленных». Сам документ является секретным. Однако СМИ тогда сообщали, что иностранцы смогли вернуться на родину в результате обмена военнопленными. Освобождение наемников из заключения в ДНР тогда, предположительно, лоббировал олигарх Роман Абрамович.