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Суд над иностранными наемниками начался в Ростове без самих подсудимых

31 мая 2023, 14:09
Фото: 1MI
Суд над иностранными наемниками начался в Ростове без самих подсудимых
В Ростове странным образом начался суд над иностранными наемниками, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Южный окружной военный суд в Ростове начал рассматривать дело в отношении пяти иностранных наемников, принимавших участие в спецоперации на стороне ВСУ. Речь идет о гражданах Великобритании Джоне Хардинге, Дилане Хили и Эндрю Хилле, подданых Хорватии Векославе Пребеге и шведе Матиасе Густавссон. Их обвиняют в наемничестве и военных преступлениях. Однако самих подсудимых на первом судебном заседании не оказалось.

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Не знает, где находятся обвиняемые, и гособвинитель. Он подал ходатайство о направлении запроса в военную полицию Минобороны РФ, чтобы выяснить местонахождение подсудимых.

Настаивают на рассмотрении дела только в присутствии обвиняемых и адвокаты. Поэтому суд ходатайство поддержал. Заседание перенесли на 22 июня.

Уточняется, что ранее подсудимые находились под стражей в ДНР. Однако в сентябре прошлого года были переданы «уполномоченным лицам» в соответствии с постановлением «О некоторых вопросах передачи пленных». Сам документ является секретным. Однако СМИ тогда сообщали, что иностранцы смогли вернуться на родину в результате обмена военнопленными. Освобождение наемников из заключения в ДНР тогда, предположительно, лоббировал олигарх Роман Абрамович.

Ранее сообщалось, что дело в отношении 24 украинских боевиков рассмотрят в Ростове 6 июня.

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