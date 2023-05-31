Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Южный окружной военный суд в Ростове начал рассматривать дело в отношении пяти иностранных наемников, принимавших участие в спецоперации на стороне ВСУ. Речь идет о гражданах Великобритании Джоне Хардинге, Дилане Хили и Эндрю Хилле, подданых Хорватии Векославе Пребеге и шведе Матиасе Густавссон. Их обвиняют в наемничестве и военных преступлениях. Однако самих подсудимых на первом судебном заседании не оказалось.
Не знает, где находятся обвиняемые, и гособвинитель. Он подал ходатайство о направлении запроса в военную полицию Минобороны РФ, чтобы выяснить местонахождение подсудимых.
Настаивают на рассмотрении дела только в присутствии обвиняемых и адвокаты. Поэтому суд ходатайство поддержал. Заседание перенесли на 22 июня.
Уточняется, что ранее подсудимые находились под стражей в ДНР. Однако в сентябре прошлого года были переданы «уполномоченным лицам» в соответствии с постановлением «О некоторых вопросах передачи пленных». Сам документ является секретным. Однако СМИ тогда сообщали, что иностранцы смогли вернуться на родину в результате обмена военнопленными. Освобождение наемников из заключения в ДНР тогда, предположительно, лоббировал олигарх Роман Абрамович.
Ранее сообщалось, что дело в отношении 24 украинских боевиков рассмотрят в Ростове 6 июня.