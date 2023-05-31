Tele2 выделит гранты на развитие цифровых проектов, для решения социальных проблем

«Tele2 в партнерстве с фондом «Навстречу переменам» в течение более десяти лет улучшает жизнь детей, подростков и молодежи, поддерживая социальных предпринимателей и их проекты. При этом в работе с участниками конкурса мы помогаем не только доработать идею социального стартапа, но и создаем систему для его реализации. Кроме того, что участники находятся в поддерживающем импакт-сообществе, они получают регулярную обратную связь от экспертов и менторов, что помогает вывести проект на новый уровень. Такая механика позволяет нам предоставлять больше возможностей для развития социального предпринимательства в России, что, в свою очередь, качественно влияет на решение актуальных социальных проблем».



