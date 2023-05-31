Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Напомним, что во вторник, 30 мая, из-за сильного ветра опрокинулась трибуна на Гребном канале «Дон», где проходил футбольный матч. Из-за этого пострадали более 30 человек и погибла женщина.
Это вызвало широкий общественный резонанс, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
«В связи со штормовым предупреждением было принято решение праздничные мероприятия с участием детей, запланированные на 1 июня, перенести в закрытые помещения», — сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Он добавил, что фестиваль спорта и массовые мероприятия в парках проведут, когда наступит солнечная погода.