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Уличные мероприятия массово отменяют 1 июня в Ростове после ЧП на Гребном канале

31 мая 2023, 10:36
Фото: mali desha/unsplash.com
Уличные мероприятия массово отменяют в Ростове после трагедии на Гребном канале
В Ростове-на-Дону начали отменять уличные мероприятия из-за штормового предупреждения.

Напомним, что во вторник, 30 мая, из-за сильного ветра опрокинулась трибуна на Гребном канале «Дон», где проходил футбольный матч. Из-за этого пострадали более 30 человек и погибла женщина.

Это вызвало широкий общественный резонанс, а по факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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«В связи со штормовым предупреждением было принято решение праздничные мероприятия с участием детей, запланированные на 1 июня, перенести в закрытые помещения», — сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он добавил, что фестиваль спорта и массовые мероприятия в парках проведут, когда наступит солнечная погода. 

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