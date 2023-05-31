Posted Сегодня, 20:46
Published Сегодня, 20:46
Modified Сегодня, 20:46
Updated Сегодня, 20:46
Компания, которая в 2017 году стала собственником Парамоновских складов, «Алмо-Ойл», по словам Артемия Зайцева, практически сразу продала свое приобретение.
«Однако новый собственник, который за копейки купил участок в центре города с обременением в виде памятников, по-моему мнению, о зданиях заботится плохо. С 2017 года проёмы обрушались их чинили новым кирпичом и устанавливали подпорки», — рассказывает урбанист.
Артемий Зайцев убежден, что архитектурным памятником должен владеть тот, кто в состоянии о нем заботиться.
«С нынешнего собственника надо спросить по полной программе. Иначе может получиться, как предполагает Александр Сушков: здания снесут и построят новодел», - заключил урбанист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что эксперт Сушков заявил о необходимости снести Парамоновские склады в Ростове-на-Дону.