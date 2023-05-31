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Урбанист Артемий Зайцев выступил против сноса Парамоновских складов в Ростове

31 мая 2023, 20:46
Фото: rostovgazeta.ru
Урбанист выступил против сноса Парамоновских складов в Ростове
Нынешний собственник не заботится о состоянии Парамоновских складов, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский урбанист Артемий Зайцев

Компания, которая в 2017 году стала собственником Парамоновских складов, «Алмо-Ойл», по словам Артемия Зайцева, практически сразу продала свое приобретение.

«Однако новый собственник, который за копейки купил участок в центре города с обременением в виде памятников, по-моему мнению, о зданиях заботится плохо. С 2017 года проёмы обрушались их чинили новым кирпичом и устанавливали подпорки», — рассказывает урбанист.

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Артемий Зайцев убежден, что архитектурным памятником должен владеть тот, кто в состоянии о нем заботиться.

«С нынешнего собственника надо спросить по полной программе. Иначе может получиться, как предполагает Александр Сушков: здания снесут и построят новодел», - заключил урбанист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что эксперт Сушков заявил о необходимости снести Парамоновские склады в Ростове-на-Дону.

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