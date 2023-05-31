«Однако новый собственник, который за копейки купил участок в центре города с обременением в виде памятников, по-моему мнению, о зданиях заботится плохо. С 2017 года проёмы обрушались их чинили новым кирпичом и устанавливали подпорки», — рассказывает урбанист.